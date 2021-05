Prințesa Diana, o altă dragoste secretă?! Cine este actorul care ar fi sedus-o

Lady Di nu are liniște nici la mai bine de două decenii de la moartea sa. Noi informații scandaloase apar despre presupusele relații extraconjugale ale prințesei Diana din timpul căsniciei cu prințul Charles. Cine este actorul care ar fi sedus-o pe mama ducilor de Cambridge și Sussex. Nimeni nu se aștepta la acest nume. Cum a reacționat celebrul artist.

Prințesa Diana, o altă dragoste secretă?!

După ce a divorțat de prințul Charles, prințesa Diana s-a iubit cu unii dintre cei mai bogați burlaci ai lumii. Fire discretă, Lady Di a preferat să-și țină legăturile amoroase departe de ochii curioși ai presei londoneze de scandal, acesta fiind motivul pentru care mama prinților William și Harry nu a confirmat niciuna dintre relații, deși a fost fotografiată de paparazzi.

Se spune că prin patul celebrei filantroape ar fi trecut câteva nume celebre, precum chirurgul pakistanez Hasnat Khan și miliardarul Dodi Al Fayed.

Deși presa de la vremea respectivă susținea că Hasnat Khan ar fi fost marea dragoste a vieții sale, recent au circulat zvonuri conform cărora prințesa Diana s-ar fi iubit, în anii 90, cu actorul Terence Stamp. â

În memoriile celebrului actor The Ocean Fell Into the Drop, acesta a infirmat aceste informații, spunând că legătura dintre el și fosta soție a prințului Charles a fost una pur platonică.

„Nu a fost aşa. Am crezut că acesta este ultimul lucru de care are nevoie cu adevărat. Voia doar pe cineva cu care să vorbească, un bărbat care să aibă păreri obiective. Aşa am ajuns să ne deschidem unul către celălalt. Lady Diana credea în mariajul ei cu Charles, dar nu a fost aşa cum se aştepta”, a mărturisit Terence Stamp, notează cei de la OK! Magazine.

Lady Di ar fi avut o aventură cu regele Juan Carlos al Spaniei

În documentarul The Solitude Of the Queen sunt informații conform cărora prințesa Diana s-ar fi iubit cu regele Juan Carlos al Spaniei, în anii 90, în aceeași perioadă în care prințul Charles, soțul ei, era amantul Camillei Parker Bowles. Cuplul regal britanic se înțelegea foarte bine cu capetele încoronate ale Spaniei, cei patru petrecând foarte mult timp împreună.

Presa de acum 30 de ani vorbea despre relațiile extraconjugale ale prințului Charles și ale regelui Spaniei, comparându-le pe soția lui Juan Carlos și prințesa Diana: