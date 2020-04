Imagini incredibile cu Gina Pistol și Smiley. Ce se întâmplă cu cei doi în izolare FOTO

Deși perioada în care ne aflăm nu este tocmai veselă, în căminul fiecăruia situația poate sta diferit. De exemplu, în cel în care Gina și Smiley se iubesc, gătesc și se bucură de timpul petrecut acasă, sunt numai zâmbete. Cei doi se țin de șoții în izolare, făcându-și timpul o veselie cu ajutorul aplicațiilor.

Imagini incredibile cu Gina Pistol și Smiley, din izolare

Smiley și Gina Pistol și-au surprins în repetate rânduri fanii în izolare în această perioadă. După ce blondina a apărut în live-ul artistului și l-a sărutat, cei doi au publicat, chiar în ziua de Paște, prima fotografie împreună, în timp ce ciocneau un ou roșu. „Paște fericit! Pace și liniște! Să ne vedem cu bine, curând, sănătoși și plini de viață! Reînviere”, a scris Smileu în dreptul imaginii.

Fanii s-au arătat încântați de imagine și chiar au remarcat că este prima cu cei doi împreună, publicată pe rețelele de socializare: „Super cuplu Ginuța ești The Best și Andrei e The smiley! Sărbători binecuvântate!”, / “Prima poză pe care o văd cu amândoi! /Vă admir mult pe fiecare și acum ca un cuplu! Sunteți deosebiți și sper să rămâneți frumoși în suflete împreună! Paște fericit!”, sunt câteva dintre comentariile primite din partea fanilor.

De această dată, Gina a fost ”capul răutăților” și l-a surprins pe Smiley afișându-se precum o bătrânică în fața lui, cu ajutorul unui filtru de pe Tik Tok. Vedeta s-a filmat în timp ce îl întreba repetitiv ”cât crede că mai durează izolarea”. După ce i-a arătat partenerului cum s-ar prezenta după mulți, mulți ani, blondina i-a pus telefonul în față, pentru a-l îmbătrâni și pe el. Speriat când s-a văzut așa, cântărețul a făcut doi pași în spate, dar a râs, surprins de propria înfățișare.