Imagini halucinante în Constanța. Înmormântare cu alai și lăutari în plină pandemie. Niciun participant nu purta mască

Cortegiu funerar în zona I C Brătianu, din Constanța. Nicio regulă de protecție impusă de guvern nu a fost respectată. Politiștii constanteni au primit imaginile si urmeaza sa decida daca se impun sanctiuni in acest caz.UPdate: "Doua persoane din cortegiul funerar au fost amendate de politisti si ridicate de acasa. Au fost duse in carantina institutionalizata la Sanatoriul din Techirghiol. Ceilalti participanți sunt cautati pentru a fi amendati."

Publicată de Atac De Constanta pe Miercuri, 3 iunie 2020