Imagini fenomenale din casa Iuliei Albu. Cum și-a amenajat locuința de lux întrece orice imaginație, arată ca o junglă

Imagini fenomenale din casa Iuliei Albu au apărut în spațiul public. Vedeta a reușit să impresioneze din nou, se pare că gusturile sale în ceea ce privește designul interior sunt la fel de excentrice precum cele în materie de haine și accesorii. Cum și-a amenajat locuința de lux întrece orice imaginație, arată ca o junglă. Are și câteva animale de companie inedite.

Iulia Albu este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. De când a pășit sub lumina reflectoarelor, vedeta nu a ezitat să își exprime cât se poate de direct opiniile, fără să țină cont de reacțiile pe care afirmațiile sale le stârnesc.

Este excentrică, nonconformistă, mereu provocatoare. Fiecare apariție a sa creează un val de comentarii, fie din pricina alegerilor vestimentare, bijuteriilor, machiajului sau, într-o perioadă, a animalului de companie. A făcut furori cu câțiva ani în urmă, când nu mergea nicăieri fără găina sa.

Iulia Albu, fiica și iubitul său locuiesc împreună într-o casă fabuloasă. Imaginile publicate în mediul online dovedesc că gusturile sale în ceea ce privește designul interior sunt la fel de excentrice precum cele în materie de haine și accesorii.

Locuința este „acasă” pentru zece specii diferite de ardei iuți, șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de doi metri înălțime, patru tuya smaragda, cinci melci africani uriași, un cățel și o pisică salvată de pe străzi.

“Avem în acest moment zece feluri diferite de plante de ardei iuți și un tomate del arbol care tocmai a ieșit… Am în casă acum șase banani, zece măslini, un cycas revoluta, un monstera de 2 m înălțime, patru tuya smaragda. Mai am cinci melci africani uriași adoptați de la cineva care îi dona. Acum sunt izolați, ca au depus ouă. Îi hrănesc cu salată, cu legume și mai puțin cu fructe. Mai mult cu banane, mărul nu e prea ok pentru ei.

La America Express am avut în bagaj și două cochilii, una am făcut-o cadou, cu cealaltă m-am întors acasă. Cred că sunt regina animalelor… Am găsit o călugăriță pe jos, avea un picior rupt, am luat-o și am îngrijit-o. Aceste insecte au însă un ciclu de viață scurt, mor iarna. Dar am o ootecă (pungă în care sunt închise ouăle insectelor). Acum am și o pisicuță, pe care am salvat-o din mijlocul străzii. Am mai avut și altele, dar și pe aceasta o să o dau spre adopție”, a dezvăluit Iulia Albu, potrivit Cancan.