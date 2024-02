Iulia Albu a rupt tăcerea despre iubitul său. Ce s-a întâmplat înainte de America Express: nimeni nu a știut

Ce s-a întâmplat în timpul emisiunii a văzut o țară întreagă, deciziile luate de cei doi după întoarcerea în România au fost discutate, dar nimeni nu a știut, până acum, ce s-a întâmplat cu celebrul cuplu înainte de America Express. Mai sinceră ca niciodată, Iulia Albu a făcut mărturisiri surprinzătoare despre iubitul său.

Iulia Albu, mărturisire neașteptată despre relația cu Mike

Rece, incisivă, sarcastică – așa o percepeau foarte mulți pe Iulia Albu, înainte să accepte provocarea vieții, participarea la cel mai dificil reality show produs de o televiziune din România. Nu a plecat singură pe Drumul Soarelui, ci alături de bărbatul care îi fusese alături în ultimii aproape șapte ani. Presiunea uriașă, oboseala, probele tot mai dificile i-au dus la capătul răbdării, iar ieșirile lor nervoase, în special ale iubitului său, au fost aspru taxate de public.

Momentele tensionate nu au fost puține între cei doi, iar după întoarcerea în România, au avut o alegere importantă de făcut. În cele din urmă, și-au dat seama că sentimentele ce îi leagă sunt puternice, au decis să meargă înainte, împreună, învățând din greșelile pe care le-au făcut pentru a nu le repeta.

Ce s-a întâmplat înainte de America Express

Parcă mai sinceră și deschisă ca oricând, Iulia Albu a vorbit despre relația sa. Vedeta a făcut o dezvăluire neașteptată, mărturisind ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de America Express între ea și Mike. În momentul în care se pregăteau pentru începerea filmărilor, se pare că erau pe punctul de a se despărți.

„În momentul plecării noastre în „America Express, noi eram aproape separați. Într-un fel, ne-am dat amândoi o a doua șansă. Și, ulterior, o a treia. Nicio relație nu este perfectă, iar noi suntem un cuplu… cu năbădăi”, a spus Iulia Albu, potrivit VIVA!.

Ce spune despre iubitul său

În ciuda problemelor cu care s-au confruntat și pe care pare că au reușit să le depășească, Iulia Albu precizează că are încredere totală în iubitul său, pe care îl descrie ca „genul de bărbat cu care nu îți este frică să te rătăcești în pădure. Este acel bărbat care, în eventualitatea în care am fi atacați de un urs, l-ar doborî în luptă dreaptă, din carne ar face cârnați și din piele un cort, după care mi-ar cânta sub clar de lună Balada lui Enescu la vioară”.

„În „America Express, el mi-a cărat sacul când eu nu mai puteam și chiar și pe mine, la un moment dat. Sigur, greșeli au fost făcute, însă important este că nu sunt repetate”, a mai spus ea, pentru sursa citată.

