Imagini dezolante cu Teatrul de Vară din Mamaia, a ajuns o ruină. Octavian Ursulescu: ”Nu s-a dat nici măcar cu o bidinea pe pereți” FOTO EXCLUSIV

Festivalul de muzică ușoară Mamaia 2023 nu se va desfășura, ca odinioară, la Teatrul de Vară din Mamaia, ci în Piațeta Perla din stațiune. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vestitul prezentator Octavian Ursulescu și-a exprimat dezamăgirea față de actuala ediție. Playtech Știri vă prezintă, în exclusivitate, fotografii de la Teatrul de Vară, uitat în timp, dar și de la Piațeta Mamaia, unde muncitorii lucrează de zor.

În calitate de fost prezentator al festivalului, Octavian Ursulescu a atras adesea atenția asupra Teatrului de vară din Mamaia, locul desfășurării acestui eveniment cu tradiție. Însă, nimeni nu l-a luat în seamă:

”Poate 60, dar nu o aniversare a festivalului de muzică ușoară de la Mamaia! În ultimii ani am publicat în revista ”Actualitatea Muzicală”, editată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), mai multe articole cu fotografii similare, dezvăluind starea jalnică a Teatrului de vară din Mamaia, cândva o mândrie a stațiunii și a litoralului. Am crezut că tragem un semnal de alarmă și că se vor lua măsuri. Zadarnică speranță, până la începutul acestui an, când autoritățile județene constănțene au anunțat ”reluarea festivalului de la Mamaia”, promițând renovarea legendarului teatru.

Pentru că suntem în România și, vorba ceea, ”asta ne ocupă tot timpul”, nu s-a întâmplat absolut nimic: nu se reia nici ”Festivalul de la Mamaia” (citiți mai jos) și nu s-a dat nici măcar cu o bidinea (s-ar fi putut inspira din reclamele TV!) pe pereții teatrului, care, altminteri, slavă Domnului, nu este (încă) o ruină, în câteva luni putea fi renovat. Probabil însă era nevoie și aici de o…licitație, când, dacă, în deceniul în care a fost abandonat, lucrau zilnic, câteva ore, astăzi era o bijuterie! Mă tem sincer să nu apară pe locul lui vreun hotel sau mall…Nu mă pot împiedica însă să mă gândesc și la o soluție mai puțin costisitoare și legată de istoria festivalului, teatrul Soveja, unde au avut loc câteva ediții ale festivalului.

Deci, cu Teatrul de vară ne-am lămurit. Iar cu ”reluarea festivalului de la Mamaia” e bine ca lucrurile să fie foarte clare, acum, cu câteva zile înainte de startul concertelor din piațeta Perla (între noi fie vorba, poate ar fi costat cam tot atât, dacă se renova teatrul, fiindcă în piață e nevoie de amenajări costisitoare)”, ne-a spus el, pentru Playtech Știri.