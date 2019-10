Imagini de senzație cu Andreea Berecleanu. Cum a apărut frumoasa prezentatoare TV în biserică

Andreea Berecleanu a avut parte de momente foarte fericite, în weekend. Vedeta TV a apărut într-o ipostază neașteptată, în biserică, și alături i-a fost nimeni altul decât soțul său, Constantin Stan. Au fost surprinse și câteva imagini de senzație cu Andreea Berecleanu, într-o postură nevăzută până acum prea des de către fanii săi.

Frumoasa prezentatoare TV a luat pe toată lumea prin surprindere, printr-un mesaj publicat pe contul său de Facebook. Alături de rândurile pline de emoție pe care le-a împărtășit fanilor, vedeta de la Antena 1 a făcut publice și câteva fotografii.

Andreea Berecleanu și soțul ei, Cosmin Stan, au fost nași în urmă cu câteva zile. S-au bucurat de clipele speciale alături de finul lor, care a primit numele de Petru, și care a fost creștinat. Ținuta aleasă pentru rolul de nașă și pe care prezentatoarea de știri a purtat-o a fost, ca întotdeauna, foarte chic. Vedeta a asortat o jachetă de piele neagră cu o fustă lungă, pe aceeași nuanță, cu buline albe. Și-a accesorizat ținuta cu o geantă plic din piele, marca Yves Saint Laurent.

Rândurile au fost însoțite și de câteva fotografii de la fericitul eveniment. Frumoasa știristă alături de soțul său au fost surprinși în ipostaza de nași, alături de apropiații lor.

Andreea Berecleanu și soțul său se iubesc foarte mult, iar acest lucru se observă doar din modul în care cei doi se privesc. Mai mult, la începutul acestui an, vedeta a vorbit și despre momentul în care a fost cerută în căsătorie de către celebrul medic estetician.

„Constantin m-a cerut în căsătorie imediat după ce am devenit un cuplu. Din respect pentru copiii mei, am amânat răspunsul DA, pe care, oricum, Constantin îl știa și îl simțea. După trei ani de conviețuire, noi doi și copiii, am decis că este momentul potrivit pentru acest pas. Și am avut dreptate. Copiii mei erau pregătiți și au primit vestea firesc și cu multă bucurie”, a spus Andreea Berecleanu, potrivit revistei viva.ro.