Ce a pățit Andreea Berecleanu, în aeroport. Vedeta Antenei 1 a rămas fără cuvinte când a auzit ce o întreabă un bărbat

Întâlnire cu surprize pe aeroport pentru Andreea Berecleanu! Aceasta se întorcea de la Londra, loc în care studiază fiica sa cea mare. Aflată pe aeroport, un bărbat care îi este fan, i-a pus o întrebare care a măgulit-o total. Ce altă vedetă a mai fost „adăugată” incidentului comic prin care a trecut prezentatoarea de știri?

De-a lungul timpului, mereu în vizorul tuturor, a surprins destul de multe întâmplări amuzante și întâlniri de tot felul cu diveși fani. Este clar că niciunul de până acum nu s-ar putea compara cu acesta. În timp ce aștepta îmbarcarea, un bărbat care se afla la două scaune distanță de aceasta vorbea pe o rețea de socializare cu soția sa.

“Cred ca am recunoscut pe cineva. E langa mine. Iti arat si tu imi spui daca am dreptate. Dar sigur am, iti scriu pe whatsapp.” Vedeta nu a auzit ce a răspuns doamna de la telefon, nici bine nu s-a așezat că s-a trezit cu întrebarea: “ Ma scuzati ca va deranjez, ii spuneam sotiei, dar nu sunt sigur. Sunteti dumneavoastra sau fiica?”

Andreea Berecleanu