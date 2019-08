Andrei Zaharescu, împrumut uriaș. Cât câștigă în Africa fostul soț al Andreei Berecleanu

Andrei Zaharescu a făcut un împrumut uriaș, deși câștigă bani frumoși în Africa de Sud, țară în care este consul al României. Fostul soț al Andreei Berecleannu s-a împrumutat cu 300.000 de lei în 2018 și trebuie să returneze banii până în anul 2020. Suma este aproape egală cu salariul pe care l-a primit în anul în care a făcut împrumutul.

Fostul prezentator de la Antena 1 este consul al României la Cape Town, în Africa de Sud. Recent, el și-a depus declarația de avere, din care reiese că salariul pe care l-a încasat în anul 2018 pentru funcția pe care o ocupă este de 69.614 dolari şi 13.825 de lei (aproximativ 73.000 de dolari pe an sau 6.000 de dolari lunar). A fost anul în care Zaharescu a primit cei mai mulți bani de la consulat. Salariul său a crescut de la an la an.

Prin comparație, în anul 2107, salariul său a fost de aproximativ 5.000 de euro în fiecare lună. În 2016, fostul soț al Andreei Berecleanu a încasat 4.774 de dolari lunar, în 2015 a primit 4.500 de dolari, iar în anul 2014 a avut un salariu lunar de 3.785 de dolari. Chiar dacă nu se poate plânge de bani, Andrei Zaharescu a avut nevoie, totuși de un împrumut consistent.

Din declarația de avere mai reiese că Andrei Zaharescu a făcut un împrumut de 300.000 de lei, adică aproximativ 65.000 de euro de la o persoană fizică. Fostul prezentator TV trebuie să returneze suma până în anul 2020.

După divorțul de Andreea Berecleanu, Andrei Zaharescu și-a refăcut viața alături de Cosmina Ionescu, alături de care are un băiețel de 4 ani. Ei trăiesc în Cape Town, în Africa de Sud, acolo unde Zaharescu este consul al României din anul 2013. Actuala soție, Cosmina, de profesie avocat, a renunțat la cariera din România pentru a fi alături de soțul ei.