Cine este Laila Hafiz, artista misterioasă care face senzație la „Te cunosc de undeva”. Ce semnificație au cele 9 nume ale sale

Laila Hafiz, una dintre cele mai exotice apariții din sezonul 21 al emisiunii Te cunosc de undeva, face senzație alături de partenera sa de scenă, Emy Alupei. Actriță de profesie, cu origini iordaniene și un nume impresionant, artista s-a remarcat prin talentul său deosebit și printr-un parcurs profesional plin de surprize.

Laila Hafiz are 27 de ani și provine dintr-o familie multiculturală, tatăl ei fiind iordanian, iar mama româncă. Numele său complet este Laila Hussam Wajih Sadic Abdel Hafed FZ’A Maria Ilinca, o combinație de nume care reflectă atât moștenirea orientală, cât și cea europeană.

Deși actoria nu a fost prima ei alegere, destinul a condus-o către această carieră. Inițial, își dorea să urmeze Conservatorul, dar un profesor i-a remarcat talentul și a sfătuit-o să dea la Actorie. Din acel moment, viața i s-a schimbat radical.

A devenit cunoscută prin aparițiile la Vocea României și iUmor, unde a ajuns până în finală. A cochetat cu stand-up comedy, dar și-a dat seama că această meserie nu o împlinește pe deplin. În pandemie, a început să creeze conținut online, iar publicul a îndrăgit-o rapid.

Una dintre cele mai emoționante experiențe din viața ei a fost reîntâlnirea cu tatăl său, după șapte ani în care nu au comunicat. Această călătorie a fost intens documentată pe rețelele sociale și a stârnit un val de empatie în rândul urmăritorilor săi.

Crescând între două lumi diferite – islamică și creștin-ortodoxă – Laila a fost mereu ”la mijloc”, încercând să își găsească identitatea.

Această experiență i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și a carierei sale, determinând-o să își folosească vocea pentru a spune povești autentice, care emoționează și inspiră.

”Am început să fac content amuzant. Acuma, că am fost la tata în Iordania, după șapte ani în care nu am vorbit, am fost la tata și am documentat toată experiența respectivă, povești de acolo, mai de suflet, nu doar amuzante, oamenii au empatizat foarte mult cu povestea asta a mea, cu a fi la mijloc.

Tata, care e musulman, mama, care e creștin-ortodoxă…Ei care au divorțat, iar eu am rămas în continuare la mijloc între ei”, a spus Laila Hafiz, conform Fanatik.