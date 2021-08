Imagini de la nunta Alinei Vidican. Ce cadou inedit și extrem de scump a primit mireasa de la mirele ei FOTO

Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refăcut viața și și-a găsit liniștea în brațele iubitului ei.

Vedeta a radiat de fericire la luxosul eveniment în care și-a unit destinele cu Claude, cel care a făcut-o să uite de mariajul ratat și i-a redat zâmbetul pe buze.

În plus, ea a primit și un cadou care a costat jumătate de milion de euro. Iubitul Alinei Vidican a vrut să își răsfețe partenera chiar în ziua nunții, așa că i-a făcut un cadou de lux.

Evenimentul a avut loc joi, iar Alina Vidican și iubitul ei brazilian și-au oficializat relația. Mireasa și-a impresionat invitații cu detaliile petrecerii.

Totul s-a petrecut la un local din orașul Boca Raton, Florida, Statele Unite. Atmosfera a fost una de poveste, iar Alina Vidican s-a ocupat de cele mai mici detalii. În plus, fosta doamnă Borcea a strălucit în ținuta aleasă.

Cei doi au o pasiune pentru mașini, așa că au apărut la eveniment într-un bolid de lux care a costat jumătate de milion de euro.

Vedeta și-a impresionat invitații și prin ținuta sa. A ales o rochie albă, simplă și puțin mulată pe corp, scoțându-i în evidență silueta.

Nu a fost singura ținută. Fosta parteneră a lui Borcea a mai îmbrăcat o rochie tip prințesă, cea în care a avut și primul dans alături de partenerul ei în calitate de proaspăt căsătoriți.

În ce privește meniul, cei doi parteneri au ales să aibă mai multe feluri de mâncare din bucătăria italiană, americană, braziliană și românească. Prețul meniului de persoană a fost destul de piperat, având în vedere că pornește de la 246 de dolari. Nu au lipsit sarmalele și mămăliga, specifice nunților românești.

În plus, iubitul Alinei i-a cumpărat o mașină care costă mai mult de câteva sute de mii de euro, pentru a marca momentul special.

„Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul.

M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit.’, a povestit Claude.

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim.’, a continuat actualul soț al Alinei Vidican.