Imagini de colecție cu tatăl Emmei Răducanu. Ce i-au făcut sportivei când era mică, s-a aflat acum totul

Tenisul mondial are o nouă vedetă, iar cariera Emmei Raducanu este in plină ascensiune. La doar 18 ani, ea a realizat o performanță pe care foarte puțini ar fi putut să o prezică, câștigând titlul US Open. Emma Răducanu a învins-o pe canadiana Leylah Fernandez, în vârstă de 19 ani. Finala s-a încheiat cu scorul de 6-4, 6-3. Finala US Open, sunt de părere specialiștii, a fost deja o anomalie. Motivul este că a fost prima finală exclusiv cu adolescenți până în 20 de ani.

Emma Răducanu, câștigătoare la 18 ani a US Open. A făcut istorie în tenisul mondial

Triumful Emmei Răducanu la US Open este doar începutul, sunt de părere analiștii sportivi. Ea a fost salutată ca un salvator sportiv, un model de rezistență, un antidot la xenofobie și o potențială putere de câștig de bani. Victoria ei istorică a introdus-o, fără să vrea, într-un joc pe care nu-l poate câștiga niciodată. Este vorba de obsesia culturală pentru adolescente și tinere excepționale, scrie presa occidentală.

Prin performanța ei la US Open, Emma Răducanu a făcut deja istorie chiar înainte de victoria ei. Britanica cu origini românești a venit din calificări. Sportiva a fost prima caare a realizat acesată performanță în tenisul masculin sau feminin. A ajuns în finala unui turneu de Grand Slam, unde a demonstrat că merită să fie.

Deși Emma Răducanu are dublă cetățenie în Canada și Marea Britanie, victoria ei monumentală este o mare afacere pentru Marea Britanie în special. Este prima jucătoare britanică care a câștigat un eveniment de Grand Slam în ultimii 44 de ani. Ultima a fost Virginia Wade, care a câștigat la Wimbledon în 1977.

Victoria Emmei a dus la cuvinte de laudă din partea reginei, care a felicitat-o pe adolescentă printr-o scrisoare publică prin care îi spunea că a produs o „realizare remarcabilă” și lăuda „munca ei grea și dăruirea”.

O carieră construită în zeci de ani. Ian Răducanu a fost un tată aspru

Emma Răducanu s-a născut în Toronto, Canada, dar s-a mutat la Londra când avea 2 ani. Ian Răducanu, tatăl tinerei sportive, român plecat în Canada, este cel care a îndrumat-o către tenis la 5 ani. Tatăl și mama ei, de origine chineză, ambii lucrează în domeniul finanțelor. Într-un interviu Emma Răducanu îi acordă credit tatălui că a învățat-o să fie disciplinată și să munceacă pentru a avea rezultate.

În interviul acordat imediat după finala US Open, tânăra sportivă a recunoscut că atât tatăl, Ian Răducanu, cât și mama sa, au fost severi, dar acest lucru și faptul că i-au insuflat repere morale sănătoase au ajutat-o să ajungă unde este astăzi, la cei 18 ani.

„Cred că cu siguranță că m-a ajutat, mentalitatea pe care o au amândoi. Amândoi provin din țări cu oameni muncitori. Au fost destul de severi cu mine când eram mică, dar mi-au arătat care este calea şi cred că acum asta mă ajută pe scena lumii.”, declară Emma Răducanu, potrivit ABC News.

În timpul competiției de la Wimbledon pentru juniori din 2018, ea a ajuns în sferturile de finală la fete, potrivit WTA Tennis.

Și-a început cariera profesională în 2018 și tocmai concurase la primul său eveniment Grand Slam din iunie la Wimbledon. În cele din urmă, a trebuit să se retragă în timpul celei de-a patra runde din cauza problemelor de respirație, dar chiar și așa, ajungând la cea de-a treia rundă, a devenit cea mai tânără britanică care a ajuns până acolo, potrivit BBC Sports. Înainte, își luase mai mult de un an de concediu din cauza pandemiei și pentru a termina liceul.