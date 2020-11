Imagini de colecție cu Delia din adolescență. Este pentru prima dată când fanii o văd așa pe vedeta Antenei 1

Delia este prezentă în vizorul românilor de când era doar o copilă. Tot de atunci reușește să-și țină fanii ținuiți asupra aparițiilor sale și să umple săli întregi de spectacole. Iată câteva imagini cu juratul de la „iUmor” din adolescență pe care puțini ochi le-au văzut!

Imagini de colecție din adolescența Deliei. Puțini au văzut-o așa

Delia a împărtășit cu fanii ei o serie de fotografii pe care puțini ochi le-au văzut de-a lungul timpului. Mai exact, e vorba despre câteva poze din copilăria și adolescența acesteia. Pozele sunt făcute pe vremea când încă nu se lansase și nu devenise un personaj extrem de iubit și cunoscut în România, cu toate că și expunerea și norocul de a fi pe placul publicului au fost parcă deodată.

„Tot frumoasa esti și acuma Delia dar erai faină cu draci si atunci ❤❤❤❤❤”, „Ce tare semeni cu Amanda Seyfried in prima poză”,au fost doar câteva din comentariile internauților care s-au bucurat să fie introduși în trecutul artistei. „Paturile de pe fotolii sunt must have 🤣🤣🤣🤣 da, mileurile unde sunt? 🤣🥰 telefonul(aveam la fel) 🙈 ce vremuri mah!!!”, a fost comentariul Andreei Bănică, ce a simțit clar nostalgia inspirată de postarea Deliei. Deși mulți ar crede că viața juratului de la „iUmor” a fost una foarte ușoară tot timpul, artista provine dintr-o familie modestă și a muncit din greu pentru ascensiunea de care a avut parte și cariera fulminantă pentru care e invidiată chiar și de mulți colegi de breaslă.

„Delia nu acceptă sfaturi. Este atât de cu capul pe umeri”

Mama artistei a susținut în nenumărate interviuri că Delia a fost un copil energic și că s-a văzut dintotdeauna dorința de a fii artistă. Acum, solista de muzică populară mărturisește că fiica ei cea mare este un om foarte încăpățânat și că nu dorește sfaturi din exterior.