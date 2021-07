Imagini de colecţie cu Anamaria Prodan. Transformarea spectaculoasă prin care a trecut în ultimii 10 ani. De la freza cu ţepi la bomba sexy de astăzi

Anamaria Prodan nu mai are nevoie de niciun fel de descriere. Este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar profesia ei de impresar în lumea fotbalului a propulsat-o extraordinar de mult în cariera din lumea sportivă, de care se bucură de mai bine de două decenii. Cum și-a schimbat lookul Anamaria Prodan în ultimii 10 ani.

Cu o avere impresionantă în conturile bancare, soția lui Laurențiu Reghecampf este una dintre cele mai bogate și influente femei din țară.

Anamaria Prodan este căsătorită cu fostul antrenor de la FCSB de aproape 15 ani de zile, iar cei doi au împreună o familie frumoasă și numeroasă, alături de copiii lor: Sarah, Rebecca, Luca și Laurențiu jr., alintat Bebeto.

Rebecca și Sarah sunt fiicele impresarei din prima ei căsnicie cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, relație care s-a desfășurat între anii 1998 și 2007. Luca este fiul lui Reghe, de asemenea, dintr-un alt mariaj. Mezinul familiei, Bebeto, este lumina ochilor lor, deși cele două vedete s-au comportat, mereu, ca doi părinți exemplari și nu au făcut diferențe între cei patru copii.

De-a lungul anilor, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au demonstrat lumii că sunt un cuplu puternic și solid, pe care niciun scandal și nicio problemă nu-i poate separa. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas pe 14 iunie 2008, iar de atunci au trecut împreună peste tot felul de încercări.

Anamaria Prodan a postat, recent, pe contul ei de Instagram imagini din tinerețe în care apărea coafată cu faimoasele codițe afro care au făcut-o celebră. Fanii au complimentat-o pe frumoasa blondină, despre care sunt convinși că a găsit secretul tinereții veșnice.

De mai bine de o lună de zile, speculațiile din mass-media spun că celebra impresară și soțul ei ar fi în prag de divorț. Deși Anamaria Prodan a infirmat, mereu, aceste zvonuri, vedeta a ajuns la capătul puterilor și a plecat din țară, alături de copiii ei.

„Mizeria asta nu mai poate să continue. Reghecampf să-și asume viața aleasă, pentru că eu și copiii mei vrem să mergem mai departe la fel de demni cum am fost pâna acum. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Vreau doar să trăim, eu și copiii mei, departe de aceste mizerii, departe de golănia lui Gigi Becali, departe de cei care nu au făcut decât să distrugă o muncă de o viață. Să-i fie rușine pentru mizeria pe care a făcut-o față de Reghe.

Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă! Noi avem datoria față de noi, față de copii, față de prieteni și de cunoscuti și mai ales față de nepoți, căci asta așteptăm acum, să trăim decent și să fim aceeași familie de vis exact așa cum am fost și până acum!”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit Digi Sport.