Imagini cutremurătoare cu actorul Alec Baldwin imediat după tragedia provocată pe platourile de filmare. Nu îşi poate reveni din şoc

O tragedie petrecută printre oamenii de la Hollywood a șocat o lume întreagă. Alec Baldwin a împușcat mortal o femeie pe platoul de filmare și a rănit grav un bărbat. Au apărut primele imagini cu actorul după incidentul dureros, acesta fiind devastat de cele întâmplate.

Vestea cumplită a luat cu asalt internetul încă de dimineață. Actorul Alec Baldwin filma pentru o nouă peliculă, în timp ce a tras cu o armă de recuzită. În urma incidentului, o femeie avea să își piardă viața, chiar dacă medicii au făcut tot posibilul să o salveze, dar rănile au fost fatale.

Totul s-a întâmplat pe un platou de filmare din New Mexico. Un echipaj de poliție s-a deplasat imediat la Bonanza Creek Ranch, o locație populară printre regizorii și vedetele de la Hollywood, după ce au fost alertați că au existat împușcături printr-un apel de urgență.

Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a fost rănită mortal în urma tragediei. Aceasta ocupa funcția de director de imagine pentru pelicula din care face parte și Alec Baldwin. Ea a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îl salveze viața.

De asemenea, în momentul în care Alec Baldwin a folosit arma de recuzită, regizorul producției a fost rănit. Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, a avut nevoie de intervenția specialiștilor pentru a primi îngrijiri medicale de urgență și a se asigura că se află în afara oricărui pericol.

Totul s-a întâmplat la filmările filmului Rust, starul fiind și co-producător. Actorul în vârstă de 68 de ani intră în pielea unui personaj rebel în producția regizată de către Joel Souza, ajutându-și nepotul în vârstă de 13 ani să scape de condamnarea la spânzurătoare după ce a fost acuzat de crimă.

Nu au fost depuse acuzații cu privire la tragedia din Bonanza Creek Ranch. De asemenea, au apărut primele imagini cu Alec Baldwin după ce directorul de imagine și-a pierdut viața. Acesta este devastat și nu poate să își revină după toate cele întâmplate.

Între timp, mai mulți fani i-au transmis mesaje prin care își exprimau tristețea. Admiratorii actorului sunt extrem de îngrijorați după ce au văzut imaginile în care el apare după autoritățile au încercat să îl interogheze, însă fără succes. Starul a apărut plângând în fața biroului şerifului districtului Santa Fe.

A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the „prop” gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi

