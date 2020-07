Imagini apocaliptice la Mamaia! Turiștii s-au îngrozit când s-au uitat pe cer

Cerul din Mamaia a fost acoperit de norul Shelf, în timpul unei furtuni. Turiștii au fost uluiți când au văzut fenomenul meteo.

Imagini din Mamaia. Un nor de tip Shelf a fost surprins în zona stațiunii

Litoralul este sub cod roșu de furtuni cu vijelii, ploi torențiale și grindină, pe uscat și pe mare. În după-amiaza zilei de marți, 7 iulie, cerul s-a întunecat, iar vântul puternic a smuls copaci din rădăcină, un autoturism din Năvodari fiind avariat de tulpina unui pom prăbușit pe capotă. În toate stațiunile vântul a suflat în rafală cu viteze și de 90 de kilometri pe oră, iar pe arii restrânse cantitățile de apă au ajuns la 70 de litri/m2. Fenomenele extreme, cu cerul negru, ploi puternice cu grindină au fost înregistrate în Mamaia, Eforie, Năvodari.

În Mamaia au fost surprinse mai multe fotografii care înfățișează celebrul Shelf cloud, un nor apreciat de către vânătorii de furtuni. Fenomenul meteo a venit însoțit și de o avertizare de tip nowcasting de vreme severă iminentă – Cod Roșu.



„Vă prezentăm încă un set de imagini incredibile cu ceea ce a însemnat furtuna surprinsă în urmă cu mai bine de 5 ore în zona stațiunii Mamaia, din județul Constanța. Fotografiile înfățișează celebrul Shelf cloud, un nor extrem de fotogenic și apreciat de către vânătorii de furtuni, care astăzi a venit însoțit, așa cum bine anticipam și de o avertizare de tip nowcasting de vreme severă iminentă (cod Roșu), emisă de către Administratia Nationala de Meteorologie RA”, au precizat Furtuni România.

Acest tip de nor se află de obicei la marginea unei acumulări de ploi torențiale și furtuni severe. De obicei, el este însoțit și de un nor de tip Cumulonimbus, un nor dens, înalt, asociat cu furtuni și instabilitate atmosferică, format din vapori de apă sub acțiunea unui vânt ascendent.