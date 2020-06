Imaginea cu Sore care i-a panicat pe fani. ”Te credeam o fată cu capul pe umeri!” Cum a apărut partenera de scenă a lui Smiley

Sore i-a surprins pe fanii ei cu ultima postare de pe o rețea de socializare. Artista s-a jucat puțin cu unghiurile și a reușit să scoată o fotografie de milioane. Cum a apărut la piscină partenera de scenă a lui Smiley?

Imaginea cu Sore care i-a surprins pe fani

Sore a acceptat provocarea din rândul vedetelor care se delectează de liniște în sfârșit la piscină sau la mare. Aceasta s-a fotografiat într-un mod inedit și a postat imediat fotografia pentru a le arăta fanilor. „Do you believe in magic? 🏊🏻‍♀️🌴”, a fost mesajul sursei citate din descriere. Din păcate, mulți dintre ei nu au privit cu ochi buni postarea, considerând că persoanele publice de la noi s-au copiat destul de-a lungul timpului. „Clonā, la fel ca toate “vedetele””, a fost unul din comentariile răutăcioare primite de solistă. În cealaltă tabără, însă, cei care o iubesc pe actriță au râs în hohote când au văzut noua ipostază în care s-a pus.

Aceasta deși nu a mai putut să fie alături de cei care o urmăresc la concerte prin toată țara, a ținut legătura cu ei constant pe rețelele de socializare cu internauții, arătându-le pas cu pas cum decurge viața sa în izolare. După ce le-a dezvăluit motivul pentru care s-a mutat din nou, lucru pe care-l face la aproximativ 2-3 ani, le-a spus cum a reușit să se mențină și să ajungă la silueta dorită.

„Atunci m-am supărat foarte tare”