Elena Merișoreanu și soțul ei nu mai locuiesc în aceeași casă. Ce s-a întâmplat

Elena Merișoreanu și soțul ei, Viorel Croitoru, locuiesc separat, la peste 200 km distanță unul de celălalt, după 46 de ani de căsnicie. Cu el în Vâlcea și ea la Snagov, toți se întreabă dacă cei doi se află în pragul divorțului.

Elena Merișoreanu se află departe de soțul ei de o perioadă bună de timp. Viorel Croitoru se află în comuna Șirineasa, județul Vâlcea, iar interpreta de muzică populară s-a refugiat la Snagov, la copii, având nevoie de supraveghere și ajutor permanent după operația la picior. Nu sunt în pragul divorțului, ba chiar își duc dorul, de la peste 200 km distanță, căci în spate stau 46 de ani de căsnicie.

„Soțul meu este de câteva săptămâni la Vâlcea și își face de lucru la moșie. Eu nu am putut să îl însoțesc pentru că mă doare piciorul și trebuie să merg la medic. Am stat cuminte în casă, am cântat și am fost foarte surprinsă ca de ziua numelui meu am primit aproape o mie de mesaje”, a spus Elena Merișoreanu pentru Click.