Imaginea cu Gina Pistol care i-a șocat pe fani. Chipul ei este transfigurat de sarcină

Gina Pistol și Smiley se pregătesc să devină părinți, astfel că fetița lor va veni pe lume luna aceasta. Vedeta se apropie cu pași repezi de ziua în care își va strânge fetița la piept.

De altfel, viitorii părinți s-au pregătit intens de venirea pe lume a copilului, astfel că camera fetiței este pregătită. Viitorii părinți au fost surprinși de paparazzi WoWbiz pe când se aflau la o ședință foto a cântărețului. Astfel că prezentatoarea de televiziune de la Antena 1 i-a fost alături de iubitul ei în timpul ședinței foto, profitând de această ocazie pentru a realiza mai multe fotografii împreună. Cei doi se aflau în mașină când au purtat și o discuție cu un alt cuplu celebru din România, și anume, Inna și Deliric, care s-au dovedit a fi foarte entuziasmați să se afle alături de viitorii părinți. Gina Pistol a avut tot timpul zâmbetul pe față deși sarcina i-a schimbat ușor chipul.

Recent, Gina Pistol a declarat pe Instagram Stories:

„Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri de fapt, pentru că mai am puțin. Mai am o săptămână, asta care vine, cealaltă. Abia acum realizez ce mi se întâmplă, asta după discuția avută cu anestezistul. Mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare…. Cred că toate femeile au trecut prin asta”, le-a povestit Gina Pistol internauților, pe pagina sa de Instagram.