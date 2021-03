Gina Pistol, mesaj clar pentru Smiley. Lucrurile sunt clare, ce face cântărețul acum

Gina Pistol așteaptă să devină mamă dintr-un moment în altul. Până atunci, pregătirea psihică a luat locul celei fizice. Dar cu puține idei în ceea ce privește creșterea unui copil, fiind primul, prezentatoarea TV se calmează și cu gânduri separate de acesta, urmărind pe Internet accesoriile preferate. De această dată, a fost vorba despre un inel, ce ar putea fi interpretat ca un mesaj clar către partener. Reacția lui Smiley.

Gina Pistol, mesaj pentru Smiley

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de câțiva ani. Prezentatoarea TV este însărcinată cu copilul lor, iar marele moment se apropie cu repeziciune. Însă, deși a devenit mamă, Gina Pistol nu a devenit și soția artistului și, spun gurile rele, nu a fost nici cerută în căsătorie, inelul de logodnă nefiind încă așezat pe inelarul frumoasei blonde.

În așteptare, Gina a postat o imagine care arată că își dorește ca relația lor să fie oficializată. Vedeta a arătat fanilor un inel de logodnă din aur cu smaralde. Bijuteria a fost însoțită de un mesaj sugestiv: „Stop! Al meu”.

A rămas, însă, cu gândul la el, cel puțin până după ce se va naște micuța lor, căci Smiley este preocupat în prezent doar de venirea pe lume a fetiței. Cântărețul a publicat un filmuleț în timp ce mergea pe scările casei spre camera bebelușului, unde o descoperă pe iubită stând la capul patului copilului, uitându-se cu jind, în așteptare de a fi umplut de zâmbete în cel mai scurt timp. Videoclipul a fost preluat și de Gina, care, de asemenea, l-a postat la ea pe pagină.

Mesajul prezentatoarei TV pentru comunitatea ei, de 1 Martie

„Nu știu dacă este un obicei oficial, dar mie îmi place ca la orice început de primăvară să le urez prietenilor mei un început de primăvară senin, minunat, cu zâmbete și fericire în suflete. Asta vă urez și vouă fetelor, minunatelor, să aveți o primăvară senină, minunată și zâmbete multe”, le-a urat vedeta Antena 1 urmăritorilor săi.

Smiley e pregătit să devină tătic

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”