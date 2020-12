Imagine ireală cu fiica Andreei Marin. Cum arată Violeta acum: ”Cu ochi de cer senin!”

Marți, 15 decembrie, Ana Violeta, fiica Andreei Marin, a împlinit vârsta de 13 ani. Deși în general prezentatoarea TV abordează cu discreție viața comorii sale, în fiecare an, în ziua festivă, împărtășește cu fanii imagini de colecție care o surprind pe minunea sa.

Zi mare pentru Andreea Marin și Ștefan Bănică. Violeta a împlinit 13 ani. Imaginile postate de mama ei pe internet

Fetița Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a împlinit 13 ani, ocazie cu care celebra sa mamă a făcut o excepție de la rezervele pe care și le ia în privința vieții fiicei sale și a împărtășit două imagini cu Violeta, în două ipostaze opuse, care să îi împământenească mamei, probabil, ideea că puiul i-a crescut. Într-o zi de mare sărbătoare pentru familie, ”Zâna” a lăsat să se vadă din nou cât de mândră este de unicul ei copil.

„Atât erai de pitica, draga mea… Și chiar mai mică, un boț de omuleț, cândva… Iubirea mea cea fără limite să-ți fie pavăză, sufletul meu! La mulți ani, Violeta mea cu ochi de cer senin!”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare, în descrierea amintirilor.

Adolescenta a moștenit de la ambii părinți pasiunea pentru frumos

„E un copil aplecat către frumos, către pictură, origami, tot ce înseamnă lucruri făcute manual, pian, dans deopotrivă. Facem lecții împreună și repetiții împreună, deși are o profesoară. Dar e nevoie să repeți și acasă, nu se poate să mergi doar cu ceea ce faci o dată pe săptămâna cu profesorul tău și țin aproape, cât pot de mult. Sunt cam severă, recunosc, că profesor, dar învăț și eu să am răbdarea necesară”, a declarat Andreea Marin pentru Playtech.

„I-am ascuns multă vreme faptul că sunt o persoană cunoscută”

Violeta a aflat târziu că și mama sa este o persoană publică, nu numai tatăl ei, Ștefan Bănică Junior.„I-am ascuns multă vreme Violetei că sunt o persoană cunoscută. Cât am putut de mult. Abia la școală a aflat că mama ei e vedetă. Oricum mie nu-mi place deloc cuvântul ăsta, vedetă. Destul știa despre tatăl ei că este cunoscut. I-am vorbit mai întâi despre campaniile umanitare în care eram implicată, am luat-o cu mine ca să vadă cum lucrez, am vrut să vadă partea asta a lucrurilor, ce poți face pentru ceilalți. N-am lăsat-o multă vreme să se uite la televizor și oricum nu se uita la emisiunile unde mergeam eu”, a povestit vedeta TVR pentru Click.