Andreea Marin a izbucnit în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin a povestit pe rețelele de socializare întâmplarea prin care a trecut zilele trecute, când și-a certat fiica, pe Violeta. Totul s-a transformat în cu totul altceva, atunci când vedeta a realizat ce făcuse, de fapt, fiica ei. A izbucnit pur și simplu în plâns!

Andreea Marin și-a certat fiica, dar a izbucnit în plâns la câteva ore

Vedeta de televiziune are de ceva vreme o relație cu Adrian Brâncoveanu. Aceștia își fac cadouri, ca orice îndrăgostiți. Ultimul cadoul primit, se pare, de la iubitul ei a fost un jurnal cu pagini inspirationale, editat odată cu cartea «Povestea mea, Michelle Obama».

Nici nu a primit bine cadoul Andreea Marin, că fiica sa, Violeta, l-a și luat să se uite, foarte curioasă. Mama sa a rămas surprinsă când a văzut-o căia și un pix și începe să scrie pepaginile jurnalului. Chiar a certat-o pentru asta, crezând că îi mâzgălește cadoul. A doua zi a văzut ce făcuse de fapt fiica ei și a izbucnit în lacrimi.

”Mi-au dat lacrimile și mi s-a umplut inima de recunoștință și dragoste”

“Dimineți cu iubire… Aseara (n.r.: ieri seară), am primit în dar un jurnal minunat cu pagini inspirationale, editat odată cu cartea «Povestea mea, Michelle Obama» – multumesc, dragostea mea! Văzându-l, fetița mea l-a deschis si am zărit-o scriind ceva pe o pagină. Am dojenit-o puțin ca îmi mâzgălește cadoul.

Când m-am trezit, am răsfoit și… iată ce am găsit. Mi-au dat lacrimile și mi s-a umplut inima de recunoștință și dragoste. Uneori, ii credem doar «copii», uităm de câtă profunzime sunt în stare, ne vine greu să credem ca ei văd, realizează, apreciază eforturile noastre ca părinți. Dacă am conștientiza, ne-ar fi adesea mult mai ușor. Cel mai bun combustibil pentru motorul nostru interior e dragostea lor. Când o simțim, o binecuvântare fără seamăn ne imbratișează inima. Oare ei știu cu adevărat cât de mult ii iubim? Știm sa exprimăm tumultul de dragoste care locuiește în noi de când i-am simțit sămânță în noi, crescând în fiecare clipă, de atunci până azi? (…). Mulțumesc, te iubesc, Violeta mea!”, a scris fosta prezentatoare pe contul ei oficial de Facebook.

Așadar, în jurnalul respectiv cititorul era rugat să numească 5 persoane care au investit în ei când erau copii. Violeta nu a stat pe gânduri și a completat imediat: mama.