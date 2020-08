Ilinca Vandici și-a dus fiul în vacanță. Ce loc superb din România a ales

Ilinca Vandici și-a dus fiul în vacanță. Vedeta TV nu a ales vreo destinație exotică, pobabil din cauza pandemiei de coronavirus, ci a ales să-ți facă concediul în România. Destinația a fost una liniștită și plină de însemnătate pentru români-Bucovina.

Ilinca Vandici a plecat cu fiul în vacanță. Ce destinație superbă din România a ales

Ilinca Vandici a plecat în concediu alături de familia sa. Destinația aleasă de prezentaoarea Bravo, ai stil! a fost Bucovina. ”Am descoperit Bucovina extrem de frumoasa si de primitoare, cu locuri absolut superbe. Avem posibilitatea sa facem foarte multe activitati, sunt cu sotul si copilul in aceasta vacanta. Nu este deloc aglomerat, se respecta regulile de distantare sociala, totul este sigur pentru sanatatea noastra.

Una dintre partile bune ale acestei pandemii este aceea ca am invatat sa ne redescoperim tara, avem o tara absolut fabuloasa, cu locuri care intr-adevar merita vizitate. M-as intoarce oricand aici”, a spus Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici nu a dus-o mereu bine din punct de vedere financiar

Ilinca Vandici este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete TV din România. Ilinca Vandici nu a avut dintodeauna o situație financiară de invidiat. Astfel, Ilinca Vandici a povestit că din primii bani câștigați din televiziune și-a cumpărat o pereche de sandale de firmă.

”Aveam 19 ani când mi-am cumpărat prima pereche de sandale de firmă, chiar din primul salariu. Era un magazin pe Calea Victoriei și țin minte și acum că am văzut vreo trei modele acolo. Eram leșinată, pentru că asta e pasiunea mea. Cu primii bani pe care i-am câștigat m-am dus și mi-am cumpărat acea pereche de sandale.Nu mă întreba cum am trăit restul lunii, dar sandalele le-am cumpărat”, a declarat Ilinca Vandici.

Cine a întreținut-0 pe Ilinca Vandici când nu avea suficienți bani

Prezentatoarea Bravo, ai stil! a mulțumit părinților săi pentru perioadă în care nu s-a putut întreține singură. „Până să lucrez în televiziune nu am avut niciun job. Ei au fost singurii care m-au susținut, inclusiv după ce am început să muncesc, întrucât câștigam puțin.

Întotdeauna, pe sfârșit de lună, dădeam telefon acasă: Alo, fiți drăguți, mai am și eu nevoie!. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de părinți care mi-au oferit întotdeauna absolut tot ce am avut nevoie”, a declarat Ilinca Vandici.