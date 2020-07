Cum a părăsit-o Alin Cocoș pe Ilinca Vandici. Ce mesaj i-a transmis

Ilinca Vandici s-a dezbrăcat de secrete în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, și a răspuns celor mai arzătoare întrebări. Aceasta a vorbit despre bărbații din viața ei pe care i-a părăsit, dar și despre bărbatul celebru care a părăsit-o pe ea, nimeni altul decât celebrul Alin Cocoș.

Cum a părăsit-o Alin Cocoș pe Ilinca Vandici

Ilinca Vandici a vorbit despre bărbații din viața ei. Aceasta spune că a părăsit, dar a fost, la rândul ei, părăsită.

”Am părăsit un bărbat celebru, chiar doi bărbați celebri. care erau celebri sau i-am făcut eu, nici nu mai știu. De fapt, șoc și groază, de unul dintre ei nu eu m-am despărțit, ci el s-a despărțit de mine. Este vorba despre Alin Cocoș. Și știi ce mi-a spus? ”Eu țin foarte mult la tine, tu ești o persoană specială, însă în momentul de față vreau să experimentez mai mult. Și nu vreau să te înșel sau să-mi bat joc de tine. Și atunci, mai bine prefer să ne despărțim și să rămânem prieteni în continuare, Lucru care s-a întâmplat și pentru care, pe moment, i-am zis ce mi-a venit la gură, însă peste ani am apreciat foarte mult asta pentru că mi s-a părut foarte matur din partea lui, chiar dacă eram doi copii la vremea respectivă”, a declarat Ilinca Vandici în emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

Este căsătorită și are un copil

În prezent, Ilinca Vandici este căsătorită cu Andrei Neacșu și are un copil. Aceasta a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl copilului ei.

„Cu Andrei nu poţi să te cerţi, chiar dacă mie îmi mai vine câteodată. Sunt genul de om care a învăţat să îşi asume, să spună tot ceea ce gândeste. Asta este o leţtie pe care am învăţat-o de-a lungul timpului, pentru că multă vreme nu am ştiut să spun ce mă deranjează, ca să protejez omul de lângă mine. Am inhibat anumite trăiri, stări, emoţii, sentimente, frustrări pe care le aveam. Am învăţat că, dacă vreau să fiu cu adevărat fericită, să nu mai fac asta şi oamenii trebuie să aprecieze sinceritatea şi să înţeleagă. Dacă simt nevoia să spun ceva, spun, Andrei ascultă şi apoi tot mie îmi trece supararea. E o chestie îcare vine natural, nu funcţionez după un algoritm sau reţetă”, a spus Ilinca Vandici pentru Ok Magazine.