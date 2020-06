Ilinca Vandici, oprită de Poliție, în trafic. Ce s-a întâmplat după 10 minute

Ilinca Vandici a fost trasă pe dreapta de către polițiști. Prezentatoarea de la Kanal S se pare că a încălcat legea și a fost amendată de oamenii legii. Chiar Ilinca Vandici a povestit cu lux de amănunte întâmplarea.

Ilinca Vandici, oprită de Poliție în trafic

Ilinca Vandici respectă regulile de circulație, însă de data aceasta, nu a fost deloc atentă. Ea a fost oprită de polițiști după ce nu ar fi respectat indicațiile în trafic. Prezentatoarea conducea și stătea de vorbă cu sora sa. Apoi a fost oprită și a povestit momentul cu zâmbetul pe buze.

Ce a povestit vedeta

„Cu sora mea, în maşină, ne-am încins la poveşti, ne-am încins la poveşti şi acum…da, cam asta e. (n.r. arată maşina de poliţie). Nu vă îngrijoraţi, n-am făcut nimic…Partea amuzantă e că l-am ţinut pe domnul poliţişt după mine 10 minute ca să caut actele bune pentru că eu nu ştiu actele. Pe mine nu mă opreşte poliţia pentru că, în general, nu fac nimic. Sunt ok! Am centură, merg regulamentar, nu depăşesc, n-am viteză…Acum să vedem ce am făcut, rezultatul.

Am spus că sunt superbe domnişoarele poliţişte, şi băieţii, şi ele, fetele…Ideea e că am greşit şi că am primit o sancţiune, măcar am primit-o cu zâmbetul pe buze penru că sunt foarte frumoşi.”, a transmis Ilinca Vandici în mediul online.

Astfel, vedeta de la Kanal D a primit o sancţiune, însă a ţinut totodată să le mulţumească tinerilor poliţişti, care și-au făcut impecabil treaba.

Recent, Ilinca Vandici a împlinit vârsta de 34 de ani. Cu această ocazie, aceasta a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, chestiuni intime, dar și trăiri emoționante și dureroase. Acum, Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și personal. Vedeta este căsătorită cu Andrei Neacșu, iar împreună au un fiu, pe nume Zian.