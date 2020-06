Emisiunea Bravo, ai Stil revine la Kanal D. Ce a făcut Ilinca Vandici cu o săptămână înainte de începerea filmărilor

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului ”Bravo, ai Stil”, de la postul de televiziune Kanal D, a împlinit ieri vârsta de 34 de ani. Astfel, vedeta a petrecut înainte de miezul nopții alături de familie, cu tort, iar pentru fanii care i-au transmis felicitări a postat și un mesaj pe rețelele de socializare.

Ilinca Vandici a revenit pe platourile de filmare chiar de ziua ei

Ilinca Vandici și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Prezentatoarea ”Bravo, ai Stil” a postat un mesaj pentru urmăritorii săi de pe rețelele sociale:

„Și a mai trecut un an! Sunt melancolică, sunt nerăbdătoare să văd ce îmi oferă viața, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit, ce am construit, cu ce am fost binecuvântată! Nu-mi doresc nimic! Nu-mi fac planuri, prefer să fiu surprinsă și să mă bucur de fiecare clipă în parte! Vă mulțumesc vouă pentru toată dragostea și susținerea cu care m-ați mângâiat mereu și vă promit că vom face lucruri minunate împreună! Vă iubesc!”, a scris frumoasa vedetă.

De altfel, Ilinca Vandici s-a întors chiar miercuri, de ziua ei, pe platourile de filmare de la Kanal D, acolo unde a fost răsfățată de juratul Cătălin Botezatu cu un frumos buchet de flori.

Cine este Ilinca Vandici

Ilinca Vandici este o prezentatoare de televiziune, care și-a început cariera în televiziune la postul B1 TV, prezentând rubrica ”Meteo” și emisiunea ”Esentze”. În anul 2007, Ilinca Vandici s-a alăturat echipei Kanal D pentru a prezenta emisiunile ”Bulevard” și ”Magic Taxi”:

De altfel, a urmat apoi o serie de emisiuni la alte posturi de televiziune, aceasta construindu-și o carieră solidă în lumea televiziunii. Ilinca Vandici a mai cochetat și cu actoria, făcând parte, în anul 2011, din distribuția telenovelei de succes Narcisa Sălbatică.