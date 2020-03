Ilinca Vandici dezvăluie ce se întâmplă în căsnicia ei. Ce a recunoscut public vedeta Kanal D

Ilinca Vandici a ales să împărtășescă și câteva detalii despre căsnicia sa. Cu toate că nu vorbește des despre viața ei personală, a ales să satisfacă toate curiozitățile doamnelor care o urmăresc și care îi cer sfaturi despre echilibrul dintre viața profesională și cea sentimentală.

Multe dintre doamnele și domnișoarele care o urmăresc pe rețelele de socializare o invidiază pentru cum arată viața sa. Majoritatea o întreabă care este rețeta pentru o viață profesională și setimentală echilibrată așa cum pare că are. Ilinca a preferat ca deseori să țină pentru ea detaliile despre viața personală, dar acum a făcut câteva dezăluri tocmai pentru a le sări în ajutor doamnelor.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune și-a cunoscut marea iubire într-un cerc de prieteni apropiați. Aceștia și-au început povestea de dragoste timid, dar a evoluat extrem de repede, la scurt timp după venind pe lume și primul lor copil. Moderatoarea de la Bravo, ai Stil a susținut, pentru okmagazine.ro, că l-a cunoscut pe tatăl copilului ei la momentul oportun.

„Cu Andrei nu poţi să te cerţi, chiar dacă mie îmi mai vine câteodată. Sunt genul de om care a învăţat să îşi asume, să spună tot ceea ce gândeste. Asta este o leţtie pe care am învăţat-o de-a lungul timpului, pentru că multă vreme nu am ştiut să spun ce mă deranjează, ca să protejez omul de lângă mine. Am inhibat anumite trăiri, stări, emoţii, sentimente, frustrări pe care le aveam. Am învăţat că, dacă vreau să fiu cu adevărat fericită, să nu mai fac asta şi oamenii trebuie să aprecieze sinceritatea şi să înţeleagă. Dacă simt nevoia să spun ceva, spun, Andrei ascultă şi apoi tot mie îmi trece supararea. E o chestie îcare vine natural, nu funcţionez după un algoritm sau reţetă”

