Ilinca Vandici, dezvăluiri din viața de familie. Ce spune vedeta despre fiul ei.

Frumoasa vedetă a vorbit într-un interviu acordat pentru Click pentru femei, despre obiceiurile sale, dar a dezvăluit și secrete din viață sa de familie.

Așa se face că, vedeta a explicat că este o persoană expansivă și nu-i place monotonia, având permanent nevoie de ralaționare cu prietenii și cunoștințele. În ce privește emisiunea pe care o prezintă în prezent, frumoasa vedeta, recunoaște ca este proiectul ei de suflet, deși spune ea, este o adevărata lecție de viață, fiind un consum foarte mare de energie.

Vedeta este o fashionistă convinsă, încă de mică i-a plăcut să cocheteze cu moda, însă, atunci când are ședințe foto recunoaște ca apelează la specialiști.

În ce privește îmbrăcămintea ei de acasă, vedeta Tv susține că abordează ținute foarte comode, deoarece petrece timpul alături de fiul ei Zian, și nu ar avea cum să poarte altfel de ținute, decât unele care să-i permita să se miște.

Având în vedere faptul ca este o femeie destul de ocupată, Ilinca are timp și de băiețelul ei. Atunci când însa ea este la filmare cel mic este în compania celorlalți membri ai familiei, care îi oferă toată dragostea lor micuțului Zian.

Fiul Ilincăi Vandici are trei ani și jumătate, iar vedeta spune ca se înțeleg de minune.

Zian este ca un om mare, am ajuns în punctul în care ne înţelegem foarte bine, deja discernem între lucrurile bune şi mai puţin bune, e un răsfăţat, iar eu mă bucur că am trecut de etapa „bebeluş“ şi că relaţionăm şi comunicăm aproape de maximum. S-a schimbat foarte mult în ultima perioadă, am petrecut foarte mult timp împreună şi pentru că a crescut. A evoluat frumos, sunt mândră tare de el şi sunt mândră de noi, ca familie, de tot ce am reuşit să îi oferim, şi aici mă refer la energie, informaţie, sentimente.