Ilie Năstase, umilit la TV de Ioana Simion. Declarațiile care l-au scos din minți pe fostul tenismen. A fost uluit de vorbele ei

Chiar dacă s-au împăcat de puțin timp, relația dintre Ioana Simion și Ilie Năstase continuă să fie una delicată, iar toți ochii presei din România sunt ațintiți asupra lor. Ce a spus frumoasa brunetă despre soțul ei, recent, la televizor. Fostul tenismen a fost deranjat de declarațiile ei.

Ioana Simion și Ilie Năstase formează, fără doar și poate, unul dintre cele mai controversate și mediatizate cupluri din showbizul românesc. Deși la începutul anului 2021, frumoasa brunetă a sunat la 112 acuzându-și soțul de faptul că ar fi agresat-o, iată că cei doi au revenit la sentimente mai bune și au uitat orice gând legat de un potențial divorț.

Cu toate acestea, certurile din casă par a fi departe de a se fi încheiat, sau cel puțin asta reiese din ultimele declarații făcute de Ioana Năstase la televizor. Soția fostului mare tenismen l-ar fi dat de gol pe Ilie Năstase, dând de înțeles că între cei doi parteneri ar fi o legătură de conveniență.

Invitați amândoi la Teo Show, Ioana Simion a declarat că i-a oferit toată libertatea necesară lui Nasty, știind că ea este singura persoană pe care omul de afaceri o mai are ca sprijin. Bruneta nu a vorbit niciun moment de iubire.

„Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut era mai altfel, mai plin de viață. S-a schimbat mult. De această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu îl duc la medic, eu stau cu el tot timpul.

Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu. Nu sunt geloasă, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de el.

Familia mea îl iubește și îl respectă. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el”, a declarat Ioana Simion la Teo Show, la Kanal D.