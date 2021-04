Ilie Năstase, surprins zilnic alături de un bărbat. Ce fac cei doi împreună, de fapt (exclusiv)

Ilie Năstase a fost surprins, de multe ori, cu un anumit domn în oraș. Ce fac cei doi împreună, de fapt, și cine este bărbatul misterios alături de care Nasty petrece mai mult timp decât cu propria lui soție. Imaginile spun totul.

Fostul lider mondial al tenisului și-a angajat un nou bodyguard. Fotoreporterii impact.ro l-au surprins pe Ilie Năstase în compania noii sale gărzi de corp pe străzile din Capitală, la cumpărături pentru sărbătorile pascale.

Nasty petrece foarte mult timp alături de bodyguardul său, un om în care are foarte multă încredere. Jurnaliștii l-au surprins pe Ilie Năstase făcând o scurtă plimbare într-un centru comercial din București și apoi la complexul Stejarii, deținut de cel mai bun prieten al său Ion Țiriac. Fostul nr 1 ATP și garda lui de corp și-au pus măștile de protecție la intrarea în incinta mallului.

Ioana Năstase, fosta soție a marelui tenismen ne-a declarat, acum ceva timp că va petrece Noaptea de Înviere singură, la biserică, fiind aproape sigură de faptul că nu-l va putea convinge pe soțul ei să o însoțească, fostul sportiv nefiind un mare credincios.

În ceea ce mă priveşte, voi fi sigur în Noaptea de Înviere la biserică, ca să iau lumină. Face parte din sufletul meu, din spiritul Sărbătorii, aşa că nu se pune problema de a lipsi.

Dar nu ştiu dacă voi reuşi să-l conving și pe Ilie, să facă un pas similar. El nu e un tip care gustă aşa ceva. O ştie mai toată lumea, de altfel! Deunăzi, eu și Ilie eram împreună în Bucureşti, undeva pe lângă Hotelul Marriott. L-am rugat să intre cu mine două minute într-o bisericuţă din apropiere.

Nu a zis nu, dar nici nu a intrat. Când am ieşit l-am căutat ceva vreme. Era prin apropiere, într-o staţie de transport public, şi mă aştepta pe gard, cu o sticlă de bere în mână. Nu am putut să-i reproşez nimic, fiindcă am considerat că mai mult aş fi pierdut decât aş fi câştigat. Aşa e el construit”, a declarat Ioana Năstase pentru playtech.ro.