EXCLUSIV Ilie Năstase a șocat-o pe soția sa: ‘L-am găsit pe gard, cu sticla de bere în mână’

Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis, nu e un om bisericos. Ca atare, Ioana Năstase ne-a spus, în exclusivitate pentru playtech.ro, că nu-şi face mari speranţe ca, în Noaptea de Înviere, Nasty să o însoţească la slujbă. Cei doi vor petrece Sărbătorile Pascale la Constanța, în casa părintească a Ioanei.

Iilie Năstase a șocat-o pe soția sa. Ce a făcut fostul sportiv?

Ioana Năstase ne-a declarat pentru playtech.ro: “În ceea ce mă priveşte, voi fi sigur în Noaptea de Înviere la biserică, ca să iau lumină. Face parte din sufletul meu, din spiritul Sărbătorii, aşa că nu se pune problema de a lipsi.

Dar nu ştiu dacă voi reuşi să-l conving și pe Ilie, să facă un pas similar. El nu e un tip care gustă aşa ceva. O ştie mai toată lumea, de altfel!”. Ea a mai adăugat: “Deunăzi, eu și Ilie eram împreună în Bucureşti, undeva pe lângă Hotelul Marriott. L-am rugat să intre cu mine două minute într-o bisericuţă din apropiere.

Nu a zis nu, dar nici nu a intrat. Când am ieşit l-am căutat ceva vreme. Era prin apropiere, într-o staţie de transport public, şi mă aştepta pe gard, cu o sticlă de bere în mână. Nu am putut să-i reproşez nimic, fiindcă am considerat că mai mult aş fi pierdut decât aş fi câştigat. Aşa e el construit”, a adăugat Ioana Năstase.

Cum îl vede acum Ioana pe bărbatul care i-a furat inima?

Ioana și Ilie se împacă, în plin divorț? ”El e mai liniştit, îmi dă o senzaţie plăcută reîntâlnirea cu el”.

Acum, în postul Paştelui, Ioana Năstase și Ilie par să se împace, deși sunt în plin proces de divorț: “Amândoi încercăm să ţinem, fiecare în felul său, acest post. Nu aş fi eu, dacă nu aş recunoaşte că şi Ilie a făcut eforturi în acest sens.

E mai liniştit, aş spune mult mai liniştit ca înainte şi-mi dă o senzaţie plăcută reîntâlnirea cu el. Luăm masa împreună, ori de câte ori putem, şi ne găsim timp unul pentru celălalt. Vă pot spune că petrecem timp împreună şi luăm dejunul, de cel puţin două ori pe săptămână, cel puţin. Dacă e cazul, chiar de mai multe ori!”.

Ilie Năstase e invitat, de Paște, la mama-soacră: “Nu-l pot lăsa pe Ilie singur, nu mi-aș ierta asta”.

Ioana Năstase mai spune că nu ştie cum se va finaliza acţiunea de divorţ, pe care a deschis-o la Tribunalul din Hârşova şi că nu depinde numai de ea acest lucru. “Ştiu, toată lumea se întreabă de ce durează atât de mult. Suntem la tribunal, lucrurile decurg mai greu.

Vă rog să mă credeţi că nu cunosc nici măcar amănuntul conform căruia Ilie ar fi primit sau nu citaţie pe această temă. Îmi voi întreba avocatul”, precizează consoarta unuia dintre cei mai cunoscuţi români ai tuturor timpurilor. Orice final e posibil, după cum e aproape sigur că Ilie va face Sărbătorile Pascale la soacra lui: “Nu-l pot lăsa pe Ilie singur de Paşte. Ai mei nu mi-ar ierta asta, eu nu mi-aş ierta, la rândul meu, un asemenea gest!”.