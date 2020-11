Ilie Năstase și Ion Țiriac, urmăriți pe stradă. Cine le-a pus gând rău: „Mă băgați la pușcărie!”

Ilie Năstase a fost unul dintre cei mai buni jucători de tenis din toate timpurile şi primul lider al clasamentului ATP. A fost pe primul loc în lume de la inaugurarea ierarhiei WTA, pe 23 august 1973, până pe 2 iunie 1974. Are două titluri la Grand Slam, la US Open în 1972 şi la Roland Garros un an mai târziu. De asemenea, şi două finale pierdute la Wimbledon, în 1972 şi 1976. A câştigat Turneul Campionilor în nu mai puţin de patru ediţii. A făcut performanţă şi pentru echipa naţională, unde a făcut echipă cu Ion Ţiriac mulţi ani. De trei ori a ajuns România în finala FedCup, în 1969, 1971 şi 1972, fiind de fiecare dată învinsă de SUA.

Ilie Năstase vrea să dea statul român în judecată pentru că îi lua banii pe care îi câştiga din FedCup. Şi apoi să îi doneze

Performanţele pe care Năstase şi Ţiriac le obţineau în FedCup nu erau respectate aşa cum se cuvine de conducerea comunistă. Cei doi erau trimişi de multe ori la cele mai ieftine hoteluri. Până când au decis să ia atitudine şi au forţat schimbarea condiţiilor. Spre disperarea celui care era trimis după ei, la Londra, pentru a-i supraveghea.

„Stăteam în niște hoteluri oribile. Am avut o semifinală odată la Londra și era unul care ne urmărea și unul care lua banii ca să-i aducă în țară. Eram cu Țiriac și Lăzărescu. Și Țiriac îmi zice: ‘Năstase, spune-i lui Lăzărescu că noi ne mutăm din hotelul ăsta! Mergem lângă Piccadilly’.

Camera costa trei lire, iar Țiriac ne-a mutat la un hotel unde camera era o sută! Lăzărescu era înnebunit că o să aibă probleme în țară, că-l băgam la pușcărie. Cum să deconteze el 100 de lire pe noapte, când noi stăteam tot sejurul cu suma aia. Ne-am mutat până la urmă, am mâncat ca băieții, i-am bătut pe englezi și când ne-am întors acasă nimeni nu ne-a zis nimic”, a povestit Ilie Năstase pentru GSP.

Mai mult, Ilie Năstase şi-a amintit că statul român încasa toţi banii pe care el şi colegii săi îi câştigau din meciurile de FedCup. Tocmai din acest motiv, „Nasty” s-a gândit să dea statul român în judecată pentru a recupera acele sume. Pe care mai apoi să le doneze.

„În perioada în care jucam noi la turneele individuale ne lăsau să luăm banii. Însă la meciurile din Cupa Davis, unde se încasau mulți bani noi luam zero! Noi aveam 2,5 dolari pe zi din care să mâncăm și trebuia să câștigăm finala Cupei Davis. Chiar m-am gândit să fac un calcul cu câți bani ne-au interzis nouă să folosim în perioada aia și să dau statul român în judecată. Să-mi dea banii și să-i donez copiilor!”, a mai povestit Năstase pentru sursa citată.