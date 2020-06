Ilie Năstase și Ioana Simion, anunț de zile mari. Se întâmplă la scurt timp după nuntă

Ilie Năstase Ioana au luat o decizie total neașteptată, după ce s-au căsătorit religios în urmă cu aproape două săptămâni. Astfel, cei doi vor să își îndeplinească un vis, iar drept urmare, mai plănuiesc o nuntă.

Mai plănuiesc o nuntă

Ceremonia va avea loc într-un loc cu totul special, iar alături de ei vor fi oameni dragi.

„Cum dau drumul la zboruri, în Turcia cu noi. Vrem să mai facem o ceremonie acolo, pe un vapor, aşa cum am visat, pentru că eu mi-am luat încă o rochie de mireasă. Dar va fi tot ceva intim, între prieteni”, a spus Ioana pentru Ok Magazine!

Ilie Năstase și Ioana au fost la un pas de divorț, dar au ajuns la altar

„Mă simt foarte bine acum pentru că a ieșit totul așa cum mi-am dorit eu. Petrecerea a avut loc în Mamaia, la un restaurant, restrâns, alături doar de câțiva prieteni”, a declarat Ioana, pentru Antena Stars, la scurt timp după ce s-a căsătorit religios.

„La noi e totul la modul frumos. Și divorțul dacă avea loc era tot ceva frumos, pentru că la mijloc e Ilie Năstase și nimeni nu are voie să arunce cu pietre în el. Dacă am ajuns acolo, înseamnă că lucrurile nu mai erau așa cum voiam eu. Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele și atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile”, a mai declarat Ioana Năstase în urmă cu câteva zile.