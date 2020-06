Ioana și Ilie Năstase abia au făcut nunta, dar pregătesc deja divorțul? Dezvăluire uluitoare

Ilie Năstase și Ioana Simion au fost la un pas de despărțire chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Actuala soție depusese deja actele de divorț înainte de cununia religioasă.

Ioana și Ilie Năstase au făcut nunta, dar erau pregătiți de divorț. Dezvăluiri uluitoare

Amănunte șocante au ieșit la suprafață din relația lui Ilie Năstase și Ioana Simion. Aceștia s-au căsătorit religios imediat după ce Ioana Simion depusese actele de divorț, întrucât aceștia erau cununați civil. Însă, situația s-a întors la 180 de grade și relația dintre cei doi s-ar fi îmbunătățit considerabil.

Ioana Simion se dusese să depună actele de divorț, moment în care Ilie Năstase i-a spus că are o singură dorință înainte de a se despărți oficial. I-a spus că își dorește să o vadă mireasă. Atunci, soția lui Ilie Năstase a început să plângă.

Cum a convins-o Ilie Năstase pe Ioana să se cunune religios cu el

„Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și, în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele. Atunci m-a făcut să plâng.

Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă. Și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile, a spus Ioana Năstase.

Ilie Năstase vrea un copil cu Ioana Simion

Fostul tenismen știa că partenera lui era supărată că nu îmbrăcase rochia de mireasă până atunci.

„Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț. Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat”, a declarat Ilie Năstase.