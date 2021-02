Ilie Năstase s-a riscat! Ce i-a spus Ioanei pentru a o îndupleca să îl ierte

Ilie Năstase face tot posibilul pentru ca soția lui să-l ierte și să-l primească iar în brațele ei. Ce declarație și ce cuvinte frumoase i-a adresat tensimenul, pentru ca Ioana să se întoarcă la el.

Ilie Năstase este o personalitate nu doar în lumea sportului, ci și în cea mondenă. Tenismenul este mereu prezent în presa mondenă, și se pare ca îi place la nebunie. Nasty este un bărbat carismatic, atrăgător, se pare ca și romantic, iar asta o demonstrează, înca o dată, în văzul tuturor.

După niște episoade nefericite pe care le-a avut cu actuala soție, Ilie Năstase, se pare ca regretă si nu-si dorește sub nicio forma să o piarda pe femeia căreia i-a jurat credința, în urmă cu un an. Însa, frumoasa Ioana s-a supărat atât de tare pe soțul ei, încât a chemat și Poliția. Apoi a ales să plece la Constanța, pentru a-l lăsa pe Nasty o vreme să vadă cum e mai bine, cu ea sau făra ea. Și concluzie este foarte clară. Ilie Năstase nu poate de dorul frumoasei brunete. Face orice numai ca Ioana să nu-l părăsească și să revină iar în brațele lui.

Acum, după ce apele s-au liniștit între cei doi Ilie îsi arata dragostea fața de Ioana si pentru că bruneta înca locuieste la Constanța, Ilie îi face declarații si complimente prin intermediul mediului online, în văzul tuturor. Și pe bună dreptate, căci are o soție extrem de atrăgătoare.

Recent, Ioana Năstase a postat o fotografie foarte sexy pe contul ei de socializare, iar Ilie, se pare ca nu a rezistat când și-a văzut soția atât de provocatoare. Ia- lăsat acesteia un comentariu delicios, care sigur a fost si pe placul Ioanei.

După episodul violent, se pare ca Ioana încă îl mai ține pe Ilie la distanță. Ea a declarat că încă nu s-au împăcat total, deși au o relație civilizată.

“Ieşim la mall, servim masa, nu trăim în junglă. Vorbim, discutăm, nu pot să spun că am trecut peste acel moment, ce va fi, va fi. Îmi place să am sufletul liniştit. Suntem doi oameni maturi, mă gândesc ce am de făcut acum că viaţa e scurtă şi merită trăită frumos”, a spus Ioana, pentru Click.