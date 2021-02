Cu cine a petrecut Ioana Năstase de Ziua Îndrăgostiților. S-a aflat acum ce a făcut, de fapt

Ioana Năstase a petrecut într-un mod aparte de Ziua Îndrăgostiților. Ce a ales să facă soția celebrului fost tenismen de sărbătoarea iubirii? Nimeni nu s-ar fi gândit la una ca asta.

Ioana Năstase e o persoană foarte credincioasă, iar în dățile când pleca de lângă partenerul ei alegea să se retragă alături de oameni dragi în pelerinaje. Aceasta împărtășește iubirea pe care i-o poartă lui Dumnezeu și cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Bruneta a postat o fotografie cu ea în genunchi într-un loc al Domnului, alegând să meargă acolo unde și-a găsit mereu liniștea chiar de Ziua Îndrăgostiților.

„Buna dimineața! Eu Ioana Nastase la fel ca voi toti, sunt om. Un om cu un trecut in spate, un om care a lasat loc de buna ziua oriunde a mers, un om care respecta oamenii ce au facut si fac parte din viata ei. Suntem fiinte, avem plusuri si minusuri, sunt problemele nostre si stim singuri cum sa le administram. Niciodata, nu mi-am dorit sa imi expun viata privata si problemele mele.

Mereu am respectat si voi respecta presa. Insa nu accept, valvata fara sens. Oamenii destepti nu se blocheaza pe conturile de socilizare, atata timp cat sunt transparenti si nu au nimic de ascuns”, a fost mesajul brunetei de pe pagina sa de Facebook în ziua cu pricina. În timpul acesta, Ilie Năstase a postat pe rețelele sale de socializare un buchet de flori cu mesajul: ”Florile preferate ale soției mele, Ioana”. Cea din urmă i-a răspuns discret: „Mulțumesc frumos!”

Incidentul violent care a avut loc în mariajul celor doi le-a adus o altă perspectivă asupra relației de cuplu, astfel aceștia au decis chiar mai multă discreție decât înainte. Nu se știe cu siguranță dacă soții s-au împăcat sau nu, dar se zvonește că iubirea dintre ei nu i-a mai putut ține departe.

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc…”

Ioana Năstase (Sursă: prosport.ro)