Ilie Năstase rupe tăcerea. Tot adevărul despre averea și conturile sale bancare este aici

După ce s-a zvonit că este falimentar, Ilie Năstase rupe tăcerea. Fostul mare tenismen spune tot adevărul despre averea și conturile sale bancare.

În ultima perioadă, ziarele de scandal au scris despre faptul că Nasty nu o duce deloc bine din punct de vedere financiar, acesta fiind în pragul falimentului. Ceea ce ar fi dus la această situaţie ar fi fost cadourile scumpe oferite femeilor din viaţa lui de-a lungul timpului, dar şi nişte afaceri eşuate. Acum, Ilie Năstase rupe tăcerea şi spune tot adevărul despre averea și conturile sale bancare.

“Cum adică nu mai am bani? Că merg pe jos? Merg pe jos că nu mai am carnet. Numai proștii spun asta, dar lor nu le dau răspuns. Le răspund numai deștepților. Să mă duc la bancă să le arăt contul să vadă câți bani am? De unde au mai scos și asta?

Dacă vor să ne întâlnim, venim fiecare și punem ce avem pe masă. Eu de foame nu mor! România e singura țară în care mă simt sărac! Când mă duc la Paris mă simt bogat. Am de toate! Mă pot duce să mănânc unde vreau, pot sta la cel mai bun hotel. În România, nu! Că în România fiecare își dă cu părerea”, a declarat Ilie Năstase, conform PlaySport.ro.