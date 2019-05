Ilie Năstase, reacție nervoasă, după căsătoria lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă. Ce i-a cerut

Ilie Năstase a avut o reacție nervoasă în momentul în care i s-a cerut o părere despre căsătoria lui Brigitte Sfăt cu Florin Pastramă. Fostul tenismen a răspuns în stilul său caracteristic, adică în „doi peri” și a dezvăluit ce l-a deranjat la fosta nevastă.

Brigitte Sfăt și-a unit destinul cu afaceristul Florin Pastramă într-un cadru intim, doar alături de prieteni și alți apropiați. Odată cu mariajul, bruneta a renunțat și la numele de familie, Năstase, pe care-l păstrase și după divorțul de fostul tenismen. De ieri, 27 mai, Brigitte este doamna Pastramă.

Cumva, vestea l-a bucurat și pe Ilie Năstase, dar el are un stil aparte de a-și manifesta sentimentele, oricare ar fi acestea:

„Trebuia să renunțe mai demult la numele de Năstase. Eu am o soție care îmi poartă deja numele și cu care voi face nuntă în august. Nu-i urez nimic, îmi urez mie. Am terminat cu ea, eu sunt fericit acum și mă interesează doar de mine și de soția mea”, a declarat fostul campion mondial.