Ce telefon a primit Ioana Năstase de Paște, de fapt. Lui Ilie nu i-a picat bine deloc, deloc

Ilie Năstase a petrecut Paștele cu Ioana și mama acesteia la Constanța! Chiar dacă se află în plin proces de divorț, bruneta și fostul tenismen au decis să fie împreună de sărbători, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat între ei, chiar dacă un telefon dat de o anumită persoană nu le-a dat o veste tocmai plăcută.

„Am avut sărbători frumoase, în familie. La casa de pe malul Dunării a mamei ne-am strâns cu toții la masă: fratele meu cu băieții, eu și Ilie, băiatul meu Teo. Mama e o bună bucătăreasă și a fost în priză, deși are 68 de ani. Ne-a făcut de toate. Pască, cozonac, drob, friptură. Eu nu am gătit nimic pentru că ea nu îmi dă voie, dar am venit cu cumpărături. Nu că n-aș ști să fac. La prima căsătorie aveam 11 perechi de fini și 13 copii botezați, și făceam mese cu trei zile înainte.

Eu ma ocupam de bunătăți, și aveam o femeie care spăla vasele pentru că nu-ți pot spune cât se strângea după fiecare masă. Am pus masa afară în curte, la aer, am mâncat, ne-am simțit bine. Cel mai bine mi-a părut să-l văd pe Ilie binedispus. S-a bucurat foarte tare de atmosferă, am fost împreună la biserică, a cântat. Eu, în ăștia trei ani, nu l-am văzut niciodată atât de apropiat de biserică”, a declarat Ioana în exclusivitate pentru Click!.