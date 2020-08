Ilie Năstase, investiție de sute de mii de euro. Pe ce a mai spart banii, după mașina făcută cadou

Ilie Năstase și-a vândut vila în care locuia în zona Dorobanți din București. Cu banii încasați de pe imobilul din zona de lux din Capitală, fostul tenismen și-a cumpărat mai multe apartamente în Constanța. De asemenea, zilele trecute, fostul sportiv a dat 240000 de euro pe ultimul model Bentley, mașina fiind făcută cadou pentru soția lui Ioana.

Ilie Năstase a investit cu grijă banii luați din vânzarea vilei localizată în cartierul Dorobanți din Capitală. Fostul tenismen a cumpărat mai multe apartamente de lux la malul mării. Astfel, Ilie Năstase a cumpărat un apartament în Mamaia, în cartierul ”Caelia” pentru fost sa soție Amalia, și fetițele sale.

De asemenea, Ilie Năstase a mai cumpărat un apartament în ansamblul ”Summer Lad”, imobil în care locuiește el și cu soția sa, Ioana. Fostul tenismen ar mai fi cumpărat încă 2-3 apartamente în resortul ridicat lângă Hotelul Opera din Mamaia. Într-unul locuiește fiul Ioanei, actuala sa soție, dar mama spune că ea i l-a cumpărat, din banii ei.

Nu în ultimul rând, Ilie Năstase a închiriat un apartament în Complexul „Stejarii”, pentru că are treabă multă în București și nu putea face zilnic naveta de la Constanța, acolo unde soția sa a rămas să se ocupe de afacerile ei și ale fiului din prima căsătorie.

De asemenea, Ilie Năstase i-a cumpărat soției sale Ioana un automobil de lux pentru care a plătit nu mai puțin de 240000 de euro.

Ioana, despre bolidul primit de la Ilie Năstase

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: wow, ce mașină frumoasă.

Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a scris Ioana Năstase, lângă poza cu noul bolid de lux.