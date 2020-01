Ilie Năstase, cadou de sute de mii de euro pentru soția lui. Îi dă ei ce nu a avut Brigitte niciodată

Ilie Năstase a avut parte numai de povești de iubire întortocheate. Cu toate astea, până acum a reușit să iubească și să se despartă cu aceeași pasiune. Așa este și în cazul Ioanei, cea de-a cincea soție a fostului tenisman.

Dacă, cu ceva vreme în urmă, vă anunțam de divorțul celor doi, se pare că acum au revenit la gânduri mai bune și au decis să se căsătorească religios, asta după ce fostul sportiv a călcat strâmb și de data aceasta, dar se pare că Ioana a fost indulgentă și l-a iertat. Acum aflăm că cei doi au trecut peste momentul acela și se bucură din nou de tot ce înseamnă iubirea plus că cei doi au fost văzuţi recent împreună, semn că nunta rămâne în planurile de viitor.

Ba mai mult, surse apropiate celor doi spun că, fostul tenisman i-ar fi făcut un cadou, pe cât de scump, pe-atât de bănos. Este vorba de o clinică medicală. Ioana, pare-se, l-ar fi convins pe Ilie Năstase să investească în această clinică, dar nu singur, ci în parteneriat cu un medic generalist,prietenă de-a Ioanei, Încurajată de o prietenă medic generalist cu care s-a şi asociat, Ioana Simion, cea de-a cincea soţie a fostului mare sportiv, va deschide o clinică în Capitală, cu dotări la nivel înalt.

A închiriat deja un spaţiu şi urmează să aducă aparatura necesară şi personal calificat. Prietena Ioanei vine din Turcia, unde, de altfel, cei doi îndrăgostiți și-au petrecut cea mai mare parte a vacanței de anul trecut. Cadoul lui Năstase s-a materializat după mai multe vizite şi discuţii. Au închiriat o vilă în Dorobanţi şi urmează să aducă aparatura, personalul medical.

”În noiembrie eu şi prietena mea am început să discutăm mai în serios despre acest proiect. Ea este medic generalist la American Hospital, o renumită clinică din Turcia, dar are şi putere decizională acolo, aşa că am hotărât să deschidem în Bucureşti o clinică unde oamenii vor găsi de la oncologie, până la estetică şi vom avea medici atât din Turcia, cât şi din România. La începutul lunii decembrie am închiriat deja o vilă în zona Dorobanţi, vom aduce aparatura din America, însă va mai dura puţin până vom deschide pentru că ne ocupăm de acte”, a declarat Ioana Simion.