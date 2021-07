Ilie Năstase și Ioana au o relație controversată ce este privită cu ochi răi de mulți dintre români. Ce s-a întâmplat de această dată între ei și ce i-a făcut celebrul tenismen brunetei după ce a plecat cu prietenele ei în Grecia?

Relația lor este încă plină de sincope, iar mulți nu înțeleg cum a putut aceasta continua chiar și după episoadele violente la care a fost supusă bruneta. Se pare că amândurora le priește dragostea cu năbădăi pentru că alcătuiesc din nou un cuplu. Aceasta a plecat cu prietenele în vacanță pe o insulă cunoscută, iar Ilie nu a vrut deloc să o lase să plece fără el.

De frică să nu calce strâmb sau să nu pună cineva ochii pe ea, fostul tenimen a sunat-o continuu și a vorbit cu ea pe video pentru a cunoaște fiecare detaliu din zilele petrecute departe de el. Ioana a mers totuși alături de prietene într-o scurtă vacanță, timp în care bărbatul a stat ca pe ghimpi.

Din păcate, în viața lor de cuplu și-a mai făcut apariția o criză de gelozie din partea sportivului care nu voia nicicum să-și lase partenera să-și etaleze trupul pe plajele însorite ale Greciei: „Nu am avut liniște deloc pentru că Ilie nu a fost de acord să merg singură în această vacanță. Înainte să plec, m-a rugat să renunț, să nu plec fără el.”

„A fost gelos, ca orice bărbat, și nu am scăpat nici când am ajuns, pentru că am fost conectați în permanență. Fie că mă aflam la plajă, la restaurant sau la shopping, soțul meu m-a sunat pe cameră să mă vadă. S-a bucurat și el să vadă peisajele superbe, chiar și virtual. Nu a avut de ce să își facă griji, pentru că e vorba de încredere, iar eu sunt un om fair-play”

Ioana Simion (Sursa: click.ro)