”Ilie, ești un prost”. Cine l-a jignit în ultimul hal pe Năstase

S-a aflat cine l-a jignit în ultimul hal pe Ilie Năstase. Ilie Năstase este primul lider al clasamentului ATP. În plus, a câștigat două titluri de Grand Slam, la US Open și Roland Garros. Acesta s-a remarcat de-a lungul timpului și datorită felului său jovial, atât din terenul de tenis, precum și din viața de zi cu zi.

Ilie Năstase, despre cel care a îndrăznit să îl facă prost. ”Lumea îl vede ca pe un om dur, însă el este un tip sensibil”

S-a aflat cine și-a permis să îl jignească pe Ilie Năstase în ultimul hal. Ilie Năstase a scris istorie în tenisul mondial câștigând două titluri de Grand Slam, la US Open și Roland Garros, fiind primul lider al clasamentului ATP.

Astfel, cel care ar fi putut să îl jignească nu putea fi decât unul de teapa lui. Din fericire. Astfel, cel care a îndrăznit să îl facă prost pe Ilie Năastase a fost Ion Țiriac.

Ilie Năstase și Ion Țiriac, prietenie de o viață

Relația de prietenie dintre cei doi foști mari jucători de tenis este celebră și a fost întodeauna una specială. Astfel, Ilie Năstase și Ion Țiriac și-au permis mereu să își vorbească între ei fără niciun fel de rețineri.

Cei care i-au mai auzit vorbind liber au fost de părere că cei doi sar calul, însă între ei nu a fost niciodată vrei supărare.

Întâmplarea în care Ilie Năstase a fost făcut prost

”Avea Țiriac o motocicletă cehă și mergeam la 6 dimineața la pescuit cu el. Avea niște cisme din alea lungi de cauciuc. Într-o zi am prins și eu un pește mai mare și zice: ‘Năstase, prostule!

Eu sunt profesionist și tu ai luat peștele mare din prima. Eu mă chinuiesc aici… Ce norocos poți fi!’. El nu arată, este un tip foarte sensibil. Dar toată lumea îl percepe ca pe un om dur, care e foarte rece. Nu e adevărat!”, a povestit Ilie Năstase la emisiunea Rețeaua de Idoli, de la TVR 1.

Ce planuri are Ilie Năstase cu Ion Țiriac

De asemenea, Ilie Năstase a povestit că are un plan nebunesc pe care vrea să îl ducă la îndeplinire alături de bunul său prieten Ion Țiriac. Ilie Năstase vrea să revadă orașele în care au jucat de-a lungul anilor în circuitul profesionist. Astfel, vor face un tur împreună, însă acum în avionul privat al lui Ion Țiriac.

”Eu și Ion Țiriac avem multe amintiri trăite împreună! Am vorbit despre un proiect, este ideea mea, să facem un tur al lumii la toate turneele la care am jucat, cu avionul lui! Eu am glumit: ‘Să luăm și niște fete în avion!’. Dar el mi-a spus: ‘Vezi că ești însurat, Năstase, potolește-te!’ Acum, când fiecare și-a făcut treaba pe felia lui, vrem să mergem relaxați, fără presiune de tenis”, a mai spus Ilie Năstase.