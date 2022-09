Ileana Stana Ionescu împlinește 86 de ani. Din ce pensie trăieşte îndrăgita actriţă

Ileana Stana Ionescu a împlinit 86 de ani. Marea doamnă a teatrului românesc se bucură să îi aibă alături pe cei dragi cu această ocazie. Din păcate, un lucru îi umbrește ziua aniversară. Soțul său are probleme grave de sănătate. Actorul suferă de o afecțiune oculară degenerativă gravă, fără leac. Cei doi formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc și la bătrânețe se bucură de stabilitatea financiară oferită de pensie. Din ce bani trăiesc aceștia?

Marea doamnă a teatrului românesc a împlinit 86 de ani. Soțul său a vorbit cu această ocazie despre mariajul lor și despre problemele pe care le întâmpină amândoi la bătrânețe. Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu formează un cuplu exemplu. Aceștia au împlinit recent și 65 de ani de căsătorie.

Actorul a mărturisit și care este secretul unui mariaj lung. Cel din urmă a subliniat că mulți din partenerii din ziua de azi preferă să doarmă separat. Artistul a susținut că dacă soții nu dorm împreună ei se vor înstrăina în cele din urmă.

,,Cum am stat atâția ani împreună? Văd că acum toți au dormitoare separate și televizoare, dar noi am avut mereu pat comun, dormitor comun, acesta este secretul. Dacă nu dormi împreună te înstrăinezi, căci nu mai povestești înainte de culcare.

Noi însă nu ne-am jurat credință la biserică, nu am făcut nuntă, Ileana nu a fost mireasă, iar eu nu am fost ginere. Nu am făcut nuntă pentru că nu ne prea plac spectacolele, le-am avut pe ale noastre, pe scenă, n-am mai vrut și în viața personală”, a mărtuisit Andrei Ionescu.