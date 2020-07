Ileana Șipoteanu suferă cumplit după moartea soțului ei. Ce spune despre Dumitru Lupu. O poveste emoționantă

Ileana Șipoteanu încă suferă cumplit după decesul bărbatului pe care l-a iubit enorm. Ce spune aceasta despre regretatul compozitor și ce poveste emoționantă a fost dispusă să spună lumii întregi?

Ileana Șipoteanu a împlinit 53 de ani, dar nu se poate bucura pe deplin de frumoasa vârstă și de bătrânețea pe care o are în față din cauza decesului fulgerător al soțului său. Din păcate, un alt detaliu o să-i amintească și în ziua sa de naștere de cel pe care l-a iubit, pentru că Dumitru s-a stins de ziua ei. Nostalgia și dorul o cuprind zi de zi fără soțul ei cu absența căreia a trebuit ca în trei ani să se dezvețe. Aceasta îl comemorează de fiecare dată când are ocazia. Din nefericire, artistul a murit pe 22 iulie 2017, la vârsta de 65 de ani, în urma unui infarct. Dorul cumplit de acesta se resfrânge, însă, zilnic asupra familiei pe care a lăsat-o în urmă.

”Ne lipsește foate mult. A fost un artist care a ars tot timpul. Lucra 25 din 24 ore și totuși a plecat prea curînd. Mai avea mult de lucru. Dacă ar fi apucat perioada asta a pandemiei, sigur ar fi scris 200 de melodii sau vreo cîteva spectacole. Am făcut pomenirea de 3 ani la mormânt, doar cu cîțiva prieteni, ca să respectăm cerințele acestei perioade. Am stat vreo două ore acolo și ne-am adus aminte fiecare câte ceva haios despre el. Am plâns și am râs, dar s-a și cântat. ”

Ileana Șipoteanu (Sursa: click.ro)