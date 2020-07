Ce scria în certificatul de deces al Mădălinei Manole. Care a fost cauza morții

În urmă cu zece ani, exact în ziua în care, în umră cu 43 de ani să năștea, Mădălina Manole decidea să părăsească această lume, lăsând în urmă un copil și un soț. Lumea muzicii românești intra în șoc și exista doar o singură întrebare pe buzele tuturor:? ”De ce?”

Ziua de 14 iulie, în memoria colectivă, cel puțin a celor care au îndrăgit-o sau au cunoscut-o, este o zi a infamiei și a tragicului. Este ziua în care fata cu părul de foc, pleca din lumea aceasta, singură, într-o dimineață, fără să-și fi dat nimeni seama de planul acesteia. Lumea înmărmurea atunci când pe toate canalele TV și în presa scrisă, cu litere de-o șcchioapă, se scria: ”Mădălina Manole a murit!”.

Au trecut 10 ani și, ironic sau nu, din ce în ce mai puțină lume își mai aduce aminte de acea zi fatidică de 14 iulie 2010. Nimeni nu avea să bănuiască, cel puțin în teorie, că Mădălina, fata cu părul de foc, și-a plănuit în detaliu plecarea, lăsând în urmă o scrisoare.

„Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am un milion de defecte şi astea mă fac să mă gândesc că trebuie să mă opresc aici! Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu! Voi toţi mă iubiţi, şi mi-aţi arătat asta, mereu. Şi totuşi eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viaţa! Mi-a dăruit Dumnezeu cel mai frumos şi curat suflet din lume, Puiu al meu, cel mai mare şi minunat dar, copilaşul nostru; cei mai buni şi sacrificaţi părinţi din lume, frate drag, nepoţi dragi, rude, prieteni, atâta lume cu suflet curat în jurul meu.

Nu le merit, nu ştiu ce să fac, să am gijă de ele, cum să am grijă de ele, cum să le fiu de folos. Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toţi, dar şi la ce să fac să nu mai fiu. Pui mic să rămână o perioadă la Botoşani, cu mama şi tata. Poate mă va ierta, mai târziu! Când va fi mare! Şi ai mei scumpi să ma ierte, atât pot să gândesc, am ajuns aici numai din vina mea! Şi să-l iubească mult pe Puiu, rămâne sufletul meu. Pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru sufletul lui. Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic (şcoli) şi … pentru Mihăiţă, Marian, Mihaela….”, scria Mădălina Manole în scrisoare.