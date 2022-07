Ileana Lazariuc, ireală în costum de baie. Arată senzațional deși e mămică FOTO

Ileana Lazariuc este, de departe, una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Fosta noră a afaceristului Ion Țiriac arată senzațional la 40 de ani, având atuurile fizice necesare capabile să capteze privirile oricărui domn. Cum s-a pozat frumoasa brunetă în costum de baie.

Ileana Lazariuc este considerată a fi una dintre cele mai discrete vedete din România, fiind genul de persoană care preferă să-și trăiască viața departe de ochii curioși ai mass-media.

Deși în anii 2000 bruneta era obișnuită să fie în centrul atenției, pe vremea când evolua în trupa Trinity, alături de Rocsana Marcu și Lili Sandu, Ileana Lazariuc s-a retras din lumea reflectoarelor, când s-a căsătorit cu Ion Ion Țiriac și, în special, după divorțul de tatăl copiilor ei.

În schimb, artista este activă pe rețelele sociale, acolo unde diva a strâns peste 50.000 de prieteni și fani pe Instagram, însă rareori le face „cadouri” ca cel de zilele trecute.

Deși nu postează atât de des, fotografiile pe care Ileana Lazariuc le distribuie sunt memorabile. Recent, aflată în vacanță într-un loc exotic, bruneta s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie albastru care s-a asortat perfect cu peisajul.

Bustul ei generos și pielea bronzată i-au adus foarte multe aprecieri, urmăritorii oferindu-i multe complimente legate de frumusețea ei ieșită din comun. Unde mai pui faptul că, la cei 40 de ani, Ileana Lazariuc are silueta unei adolescente și chipul unei păpuși.

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au divorțat în secret în 2017, iar abia doi ani mai târziu au anunțat public că nu mai formează un cuplu.

Vestea că fiul fostului mare tenismen al României și mama copiilor lui nu mai sunt soț și soție i-a șocat pe fanii vedetei. Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc au anunțat împreună că s-au despărțit pe cale legală:

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și de discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.”, a fost decalarația celor doi, dată în urmă cu 2 ani.