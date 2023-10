Îl mai ţii minte pe Oreste? Fostul partener de pupitru al lui Mircea Badea a devenit bunic. „Am luat puţine decizii inteligente”

Erau prieteni de nedespărțit, legați de o prietenie de admirat, însă au ajuns să nu își mai vorbească. Oreste, fostul partener de pupitru al lui Mircea Badea, a devenit bunic. Parcă mai sincer ca oricând, fostul prezentator a vorbit deschis despre cele mai dificile momente din viața sa.

Oreste și Mircea Badea și-au fost alături o bună perioadă din viață. Erau legați de o prietenie ce părea imposibil de destabilizat, însă, brusc, au rupt orice legătură. Niciunul dintre ei nu a vorbit despre motivul acestei despărțiri. Anii au trecut, iar împăcarea pare un scenariu ce nu are șanse prea mari să devină realitate.

Invitat la podcastul găzduit de Jorge, Oreste a vorbit despre schimbările din viața sa. Fostul partener de pupitru al lui Mircea Badea a devenit bunic. A declarat că una dintre dintre cele mai bune decizii pe care le-a luat a fost să își întemeieze o familie de la o vârstă fragedă.

„Eu am luat puține decizii inteligente, una dintre ele a fost să mă căsătoresc de tânăr și să fac copil la 20 de ani, ceea ce îmi conferă acum avantajul de a mă juca cu nepotul meu cam de la același nivel de vârstă, cred că am făcut o afacere bună. La mine cred că a venit dintr-o sete de vindecare familială, părinții mei erau niște oameni excepționali, Dumnezeu să îi ierte, fiecare în parte cu mine a fost o lecție minunată de viață. Ei au divorțat când eu eram destul de fraged, am simțit cumva frângerea inimii mele în două, o parte s-a dus cu mama, o parte cu tata. Deși erau foarte inteligenți, împreună nu funcționau bine. În subconștientul meu s-a născut ideea asta de a nu divorța și de a face copil repede. La 17 ani, când am întâlnit-o pe nevasta mea am cerut-o în logodnă după 4 zile, apoi peste un an, am cerut-o de nevastă”, a spus Oreste, la podcastul lui Jorge.

„De ce ți-e frică nu scapi”

Oreste a vorbit și despre un moment greu din viața sa, mărturisind că el și soția sa au fost la un pas de divorț, principala cauză fiind celebritatea pe care și-o câștigase odată cu intrarea în televiziune.

„Știi că de ce ți-e frică nu scapi, evident că am fost la un pas să mi se întâmple, evident, dintr-un ego stupid și dintr-o glorie, să zic așa, intrând în atenția publicului mi s-a urcat un pic la cap și am uitat seriozitatea copilului și a tânărului care și-a propus să nu repete greșelile părinților mei. Însă am avut noroc că ea a avut răbdare multă cu mine, chiar a avut mai multă credință în mine că putem ajunge cum am fost. Probabil a fost de la început o dragoste sinceră și foarte complexă și rezistentă.”

„Am hotărât că nu mai are rost evadarea, infidelitatea”

Pentru el, anul 2005 a fost un moment important. Atunci a decis să se dedice cu totul relației sale, femeii care i-a fost alături.