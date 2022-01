Îl mai ții minte pe asistentul Andreei Marin de la „Surprize, surprize”? Acum a revenit la TV

Îl mai ții minte pe asistentul Andreei Marin, de la emisiunea „Surprize, Surprize”? Acesta a revenit pe micul ecran. El a colaborat cu Zâna Surprizelor în anul 1999, iar Andreea Marin îl numea, la vremea aceea, „mâna sa dreaptă”. Emisiunea de la Televiziunea Publică a fost una dintre cele mai urmărite și apreciate proiecte TV din România.

Emisiunea „Surprize, Surprize”, care a debutat la Televiziunea Publică începând din anul 1999 și a fost prezentată de Andreea Marin, a fost un proiect iubit de telespectatori, dar a creat și un post inedit, regăsit în aproape toate emisiunile de azi, și anume, acela de asistent TV.

Mihai Răzuș a ocupat acest post de asistent în cadrul emisiunii prezentate de Andreea Marin, iar acum, după mulți ani, revine pe micile ecrane. Acesta are vârsta de 50 de ani, este producător TV la postul public de televiziune, iar mai nou, el prezintă alături de Anca Mazilu matinalul „Cu capu-n zori”. Acesta a mărturisit cât de greu i-a fost să se obișnuiască cu trezitul de dimineață.

Mihai Răzuș a devenit cunoscut în anul 1999, pe când lua parte la proiectul „Surprize, Surprize”. El s-a înțeles foarte bine cu Andreea Marin, motiv pentru care l-a numit, la acea vreme, „mâna sa dreaptă”. Mihai Răzuș a vorbit despre o eventuală colaborare cu Andreea Marin.

„Eu m-am întâlnit și am mai colaborat de-a lungul anilor cu Andreea Marin. Am avut-o invitată în emisiunea mea Răzushow, de pe TVR 2, cu Gabi Coveșeanu în cuplu, am invitat-o în emisiunea Avanpremiera Cerbului de Aur 2019, la care am fost producător și mereu când ne revedem ni se pare că nu au trecut nici câteva ore de când eram pe platourile de la Surprize, Surprize. Mă bucur tare să colaborez cu Andreea anytime!”, a spus actorul, citat de aceeași sursă.