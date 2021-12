Andreea Marin a dat lovitura la PRO TV! Nici măcar ea nu se aștepta la asta EXCLUSIV

Andreea Marin a mărturisit pentru impact.ro că nu se aștepta să câștige show-ul tv la care a participat, chiar dacă e o fire competitivă. Aceasta ne-a povestit, printre altele, ce experiențe a trăit, cum s-a antrenat psihologic să poate respira sub mască, dat fiind faptul că este o persoană puțin claustrofobă sau despre cât de mult au ajutat-o colegii din echipa de balet.

Cum a făcut Andreea Marin show la Pro Tv

Andreea Marin a reuşit zilele trecute să câştige sezonul al doilea din “Masked Singer”, un show foarte apreciat de la PRO TV, încă de la prima sa ediţie, atunci când premiul i-a revenit lui Mugur Mihăescu.

Juraţii emisiunii sau „detectivii” Horia Brenciu, Inna, Mihaela Rădulescu şi actorul Alex Bogdan nu au reuşit să ghicească cine se ascunde sub costumul Andreei Marin, “Muma Pădurii”. Ea a acceptat să ofere pentru impact.ro un amplu interviu.

impact.ro: Ce greutăţi aţi întâmpinat în purtarea măştii? Era grea?

Andreea Marin: A fost probabil cel mai greu costum, zeci de kilograme, foarte greu de îmbrăcat, abia puteam respira înăuntru, sunt şi puţin claustrofobică şi m-am antrenat serios psihologic să pot face faţă.

Întrucât “Muma Pădurii” avea un corp diform, dezechilibrat, aşa a fost şi costumul, mai greu cu câteva kilograme pe partea cu cocoaşa. Mă îmbrăcau doi oameni, mă dezbrăcau trei, complicată treabă!

Nu puteam vedea pe scenă decât cu un ochi, nu auzeam clar ce spunea juriul şi mai mult bănuiam ce mişcări fac decât puteam spune că ştiu cu adevărat.

De mare ajutor mi-au fost colegii din echipa de balet, mă ghidau prin mişcările lor, deşi nici ei nu ştiau cine sunt, dar sunt nişte profesionişti şi am simţit că suntem cu adevărat o echipă.

Unul dintre colegii mei cu camera mobilă era adesea lângă mine pe scenă. Cândva fusese un om de bază în echipa mea de odinioara, de acum aproape un deceniu, când eu eram la cârma “Surprizelor” de altădată, cu care am lucrat enorm împreună.

A fost o inedită situaţie în care comunicam prin semne, de data asta, fără ca el să ştie cine sunt, deși mie îmi venea să-l îmbrăţişez.

Revenind la costum, era să-mi cadă capul uriaş pe scenă, la un moment dat, dar nu m-am lasat, l-am susţinut cu mâinile şi am continuat.

Interesant era că eu aveam un costum ca o carcasă, aşa că mişcările mele din interior nu se mulau, să spun aşa, pe costum, nu era uşor să imprimi imaginii exterioare acele unduiri, aşa cum se întâmplă, mult mai uşor, în cazul personajelor care aveau costume mai simple, construite să preia mișcările corpului lor.

În plus, să cânți schimbându-ţi timbrul, când orice inflexiune te poate trăda, nu e ușor. Să şi dansezi sub un costum inexpresiv şi care nu îţi îmbracă direct corpul, ci e ca o carcasă, deci nu poți imprima direct mișcările tale si expresivitatea lor, e dificil, dar te face să fii creativ. O provocare!

Ce spune despre… „Muma Pădurii”

impact.ro: Nu aţi avut niciun fel de reticente când v-aţi ales-o pe “Muma Pădurii”?

Andreea Marin: În ceea ce privește alegerea, eu am provocat această transformare, să fiu sinceră, căci propunerea iniţială a echipei emisiunii era ca eu să îmbrac un costum mult mai…paşnic, mai simpatic şi blând, fără a avea în spate bagajul pe care îl are “Muma Pădurii” – nu e prea frumoasă, nu-ţi vine s-o iei de nevastă, îţi inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător.

Şi totuşi… am făcut acelaşi lucru pe care am îndrăznit să-l propun şi atunci când tot PRO TV mi-a dat pe mână un rol pozitiv în “Ho Ho Ho 2”, vă amintiţi?

Doar că eu am spus NU acelui personaj, care avea prea multe în comun cu mine, cea din viaţa reală. Provocarea adevărată este să reuşeşti să intri în pielea unui personaj opus ţie, negativ, care inspiră teamă chiar, cum e “Muma Pădurii”, vrăjitoarea din basmele româneşti, şi să o faci iubită, să arăţi că poate avea talent în ciuda aparenţelor, că poate avea umor, dar şi vulnerabilităţi, care o aduc aproape de oameni, că poate cânta şi dansa într-un mod neaşteptat, hâtru, haios, tocmai prin antiteza apariţiei sale faţă de istoria pe care o ştim din poveşti. Un personaj ca acestă atrage atenţia altfel dacă e bine interpretat.

Nu e uşor de uitat, are resurse nebănuite, nu plictiseşte, se reinventează mereu, spre surprinderea publicului. Iar o necesitate a acestui format tv era să păstrezi misterul.

Ştiam că a mă îndepărta de ceea ce oamenii sunt obisnuiţi să vadă în mine înseamnă o şansă în plus pentru personajul meu de a ajunge cât mai aproape de finală, dar recunosc, deşi sunt o fire competitivă, nu mă aşteptam chiar să câştig.

Cum a ajuns să aleagă melodia „Manele” pentru prezentare

impact.ro: Unde aţi repetat melodia “Manele”, cea cu care v-aţi prezentat? Tot dvs. aţi ales-o? Dacă da, de ce?

Andreea Marin: Toate melodiile au fost repetate şi înregistrate într-un studio profesional, iar repertoriul personajului meu a fost foarte diversificat, de la muzică veche sau cea modernă, stilurile abordate au fost diverse.

În schimb, emoțiile transmise mereu altele, astfel încât personajul meu să surprindă mereu, să fie îndrăzneţ, să demonstreze că poate să facă ce vrea, că nu are limite.

Nu, nu am ales eu această melodie, nu mi-ar fi dat prin minte măcar, dar am înţeles convenția şi rațiunea expusă mai sus şi tocmai de aceea am acceptat, fiind un joc, o convenție în acest context.

impact.ro: Dar ”Trandafir de la Moldova”? Părea că sunteţi familiară cu melodia…

Andreea Marin: Acolo da, am vrut ca ultima melodie din concurs să mă reprezinte şi să provoace, să am curajul de a risca, pentru ca în același timp îi puteam face pe “detective” să mă ghicească, fiind un cântec din Moldova mea.

impact.ro: Ce a spus, cum a reacţionat fiica dvs, Violeta, când a aflat ce mască a purtat mama sa?

Andreea Marin: Mirată şi încântată de îndrăzneala neașteptată a mamei ei. S-a bucurat!

Ce spune despre reacția Mihaelei Rădulescu

impact.ro: Până mai ieri eraţi o Zână a surprizelor. Sunteţi pregătită şi pentru un alt supranume, total diferit?

Andreea Marin: Eu sunt un om cu mintea deschisă şi în același timp, indiferent de rolurile vremelnice apărute în viaţa mea, ştiu bine cine sunt. Aşa că, atâta vreme cât ai umor, viaţa e frumoasă!

impact.ro: Cum vi s-a părut reacţia Mihaelei Rădulescu la finalul concursului? Lumea vă consideră încă rivale? E adevărat acest lucru?

Andreea Marin: O reacție civilizată. Nimic ieșit din comun! Oamenii văd uneori ce vor ei să vadă, nu neapărat realitatea! Cred că toată lumea în această producție s-a implicat sufletește și rivalitățile nu îşi aveau locul.

impact.ro: Ce credeţi că v-a ieşit cel mai bine la emisiunea asta? Dar cel mai puţin?

Andreea Marin: Transformarea vocii! Uneori nu mă recunoșteam nici eu. Cel mai puțin… nu știu, telespectatorii judecă cel mai bine, iar fiecare vede în felul său.

impact.ro: Ce veți face cu banii câștigați?

Andreea Marin: Nu a fost o competiție cu premii în bani. În privința remunerației legate de munca mea, îi reinvestesc pe toți în noul meu proiect de suflet, Creative Hub Voice&Visibility. Un loc al creativității care creşte văzând cu ochii.